‘Sei titolare in Serie A’, l’agente di Depay lo manda in Italia | Affare clamoroso di fine agosto

Gli ultimi giorni di calciomercato regalano le sorprese più inaspettate: in arrivo Memphis Depay in Serie A

Orgogliosi, arroganti e poco dediti al lavoro ma talenti generazionali. Abbiamo assistito a tanti calciatori aventi queste caratteristiche che non sono mai riusciti a rigare dritto nonostante i propri allenatori, tra i quali figura Memphis Depay.

La motivazione di questi atteggiamenti avuti dal calciatore olandese nato nel 1994 a Moordrecht, nel sud dell’Olanda, è correlata alla sua infanzia tutt’altro che felice che vede il padre abbandonare la propria famiglia e la madre che non ha potuto sempre occuparsi di lui, dove il calcio ha rappresentato la sua salvezza.

Fin da piccolo ha dimostrato le sue qualità tanto da essere nel 2006 nelle giovanili di una delle squadre più forti dell’Olanda, il PSV Eindhoven, nella quale debuttò nel 2011 in un roboante 8-0 contro il VVSB dove fu proprio lui ad aprire le marcature.

Resterà lì 4 anni dove prenderà il posto da titolare di Dries Mertens e verrà convocato in occasione del Mondiale in Brasile del 2014; ha finalmente raggiunto l’Olimpo del calcio, ma si sa che in questo sport ci vuole pochissimo a scendere.

Cambi continui

All’età di 21 anni è pronto ad uscire dal paese d’origine e trasferirsi in Inghilterra, precisamente al Manchester United per 34 milioni di euro dove viene presentato come futura stella del calcio. Lì deluderà per poi essere venduto alla metà al Lione, dove crescerà come calciatore ed avrà un ottima media gol che lo porteranno al grande salto di qualità, il Barcellona.

Ha vestito la maglia blaugrana dal 2021 al gennaio del 2023, per poi rimanere in Spagna ma trasferirsi all’Atletico Madrid. Stesso copione di sempre, talento da vendere ma senza disciplina, fino a svincolarsi di comune accordo con i Colchoneros e cercare una nuova avventura in questa sessione di calciomercato estiva.

Porte aperte in Italia

Con Paulo Dybala oramai promesso sposo all’Al-Qadsiah, squadra che milita nella Saudi Pro League che gli ha offerto uno stipendio faraonico di 75 milioni in 3 anni, la Roma di Daniele De Rossi è alla ricerca disperata di un sostituto in questi ultimi giorni di mercato, con l’ipotesi Depay che potrebbe diventare realtà.

La squadra giallorossa ha già seguito il calciatore in svariate sessioni di calciomercato, nelle quali c’è sempre stata intesa ma non si è mai riuscito a concretizzare il trasferimento. L’olandese gradisce la meta, c’è da attendere la fumata bianca ma questa potrebbe essere essere la volta buona di vederlo nella squadra della Capitale dove formerebbe un tridente da sogno e totalmente ex novo con Soulè e Dovbyk.