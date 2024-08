Viaggio inutile in Inghilterra: Manna torna senza Lukaku, al suo posto una scommessa

Il volo da Napoli all’Inghilterra non ha dato i frutti sperati: Manna ritorna a mani vuote, niente accordo per Lukaku

I tifosi del Napoli sono su tutte le furie. Già è stato complicatissimo per loro digerire la scorsa stagione che li ha visti classificarsi decimi nell’annata post vittoria dello Scudetto, per di più adesso devono fare i conti con una squadra incompleta.

L’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore li aveva portati al settimo cielo, perchè avere in panchina un profilo di quel calibro significa solamente una cosa: costruire una squadra di campioni, vincere tutto in ambito Nazionale e puntare ai trofei europei, ma ad oggi la situazione è l’esatto opposto.

Siamo a fine agosto, precisamente negli ultimi giorni della sessione di calciomercato estiva, e la squadra ha tante lacune da colmare. Ogni reparto ha bisogno di interventi che la società non è ancora riuscita ad effettuare, mettendo in serio pericolo la nuova stagione recentemente iniziata.

L’allarme è stato già dato dopo l’esordio in Serie A Enilive a Verona nel quale la squadra partenopea è sparita nel secondo tempo subendo 3 gol, riesumando agli occhi dei tifosi l’incubo vissuto lo scorso campionato che non sembra aver mai fine.

Cosa manca

Nonostante gli acquisti di Alessandro Buongiorno dal Torino, Rafa Marin dal Real Madrid, Leonardo Spinazzola dalla Roma e David Neres dal Benfica, a questo Napoli sottoposto ad una totale rivoluzione sia dentro che fuori dal campo, manca ancora tanto da fare.

In difesa c’è necessità di tesserare un altro centrale, sugli esterni manca almeno un tuttocampista dato che Di Lorenzo è stato scalato nei tre di difesa per caratteristiche, a centrocampo urge acquistare almeno un paio di profili date le tante partenze e in attacco serve una punta con Osimhen in uscita da mesi ma che non riesce a trovare una collocazione.

Ancora lontani

Mentre per gli altri ruoli la dirigenza sta valutando più nomi, in attacco Conte ha espressamente richiesto il suo pupillo, Romelu Lukaku. L’attaccante belga, attualmente ritornato al Chelsea in seguito al mancato riscatto dell’As Roma, gradirebbe la meta ma manca l’accordo tra le due società.

Nonostante Giovanni Manna, ds del Napoli, sia volato per l’ennesima volta in Inghilterra per chiudere l’affare, le parti sono ancora lontane; il club azzurro offre 30 milioni di euro, il club inglese ne chiede 40 per ammortizzare il costo del cartellino a bilancio. A questo si aggiunge la problematica legata all’attaccante nigeriano che sarebbe una scommessa in caso di permanenza dato che è desideroso di trasferirsi, ma attualmente non arrivano offerte con la cifra richiesta dal presidente De Laurentiis creando ancor più tensione in una situazione che vede il club in estremo ritardo e la stagione già iniziata.