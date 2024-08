Fonseca pesca già da Milan Futuro: ‘Sei pronto per giocare con noi’ | Titolare contro la Lazio

Il tecnico del Milan ha le idee chiare: la promozione è assicurata sin dalla seconda giornata. Pecchia inizia a tremare: lui è l’arma giusta.

Non si può dire che Paulo Fonseca sia un tecnico poco sperimentale. Dal primo match di campionato contro il Torino, che ha sancito un pareggio per 2-2, sono emersi tanti spunti interessanti ma anche tante difficoltà nella sconfitta per 2-1 in casa del Parma.

Una fase difensiva sia ancora in rodaggio e assolutamente da rivedere, in quanto la coppia Tomori-Pavlovic deve ancora entrare in sintonia, il reparto offensivo è sicuramente il fiore all’occhiello della squadra. Basta pensare che nei prossimi match, purtroppo, Álvaro Morata sarà ancora costretto a restare ai box e a saltare partite piuttosto importanti.

I problemi muscolari riportati dopo il match contro i granata hanno evidenziato situazioni veramente poco confortanti. Per fortuna, starà fermo per poche settimane. I tifosi sperano di riabbracciarlo molto velocemente, ma nel frattempo bisogna correre ai ripari.

Il tecnico portoghese, infatti, sa bene che può contare su due giocatori già integrati in prima squadra come Jović e Noah Okafor, che hanno deluso a Parma. Con grande sorpresa dunque stavolta potrebbe essere convocato un talento di Milan Futuro.

L’arma segreta

Parliamo di Francesco Camarda, che ha esordito con la maglia del Milan già lo scorso anno, quando i rossoneri affrontarono la Fiorentina. In quel caso, Stefano Pioli fu costretto, da un lato, per mancanza di calciatori, dall’altro, diede la possibilità a questo giovane talento, di cui si parla benissimo, di calcare un campo di Serie A nonostante la sua giovanissima età. Fonseca vuole seguire questa falsariga del tecnico parmense che lo ha preceduto e cercare di dare sempre più spazio ai giovani talenti presenti nel vivaio del Milan.

Sappiamo bene che tra i giovani promettenti c’è anche un certo Ibrahimović, che altro non è che il figlio del grande dirigente Zlatan. Ovviamente, i radar sono puntati su di lui, ma non solo; anche su altri calciatori che si stanno mettendo in evidenza e che avranno ancora questo campionato di tempo per dimostrare di essere pronti a sbocciare nel calcio che conta in Serie A. Ovviamente, sappiamo che il Milan è ancora un cantiere aperto, di certo non si può considerare il calciomercato dei rossoneri chiuso e sepolto.

Zeroli è pronto

Ormai è noto a tutti che il calciomercato chiuderà il 30 agosto, non più alle ore 20:00, ma a mezzanotte. Da ciò, quindi, sarebbe opportuno dire che sicuramente i dirigenti Moncada e Ibrahimović faranno di tutto affinché possano limare i dettagli riguardanti giocatori in entrata e in uscita, qualora il tecnico ne avesse bisogno. Con l’arrivo di Fofana dal Monaco, il centrocampo sembra essere definito a tutti gli effetti. Chi invece sembra essere ai saluti è un ex compagno di Marco Brescianini, ovvero Tommaso Pobega. Per lui si sarebbero mosse alcune società, come ad esempio Bologna e Fiorentina.

In realtà, di fronte a quello che può essere il calciomercato in entrata e in uscita, sembra che l’audacia di Paolo Fonseca stia nel voler convocare in prima squadra un altro gioiellino del Milan Futuro, ovvero Kevin Zeroli, come riportato da MilanNews.it. La Lazio, che si ritroverà ad essere l’avversario dei rossoneri nella terza giornata, dovrà studiare bene l’avversario perché non sarà semplice uscire indenni dalla partita.