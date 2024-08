Vieni da noi, vinciamo la Liga: Chiesa accetta e vola all’estero | Tormentone finito

Per l’attaccante bianconero potrebbe essere arrivata finalmente la svolta. La Liga vuole Federico Chiesa, che è pronto ad accettare.

Se n’è parlato tanto durante tutto il periodo estivo. Federico Chiesa e la Juventus sono sempre più lontani e il giocatore bianconero è considerato ormai ai margini della società. La dirigenza torinese ha infatti deciso di non mettere al centro del progetto l’attaccante toscano, optando per una cessione a titolo definitivo.

Tutto sembra essere esploso a seguito del mancato rinnovo contrattuale. Una situazione che ha visto entrambe le parti – la Juventus e l’entourage di Chiesa – irrigidirsi e mantenere le proprie posizioni. Sebbene il mercato estivo stia però per finire, ci potrebbero essere delle importanti novità che hanno a che fare con una possibile cessione di Federico Chiesa.

Proprio mentre monta il timore tra i tifosi bianconeri di perdere Chiesa a zero già a gennaio, si fa strada una possibilità importante che potrebbe cambiare tutto. Una squadra della Liga, infatti, vorrebbe l’esterno offensivo della Nazionale e il giocatore sembra voler gradire. Ecco chi sta per fare un’offerta.

Chiesa in partenza

La prima partita d’esordio della Juventus ha dimostrato ciò che era stato detto in conferenza stampa e nelle dichiarazioni pubbliche da mister Thiago Motta: Federico Chiesa è ai margini del progetto Juve. Il calciatore non è stato convocato e presto potrebbe fare le valigie per andare via da Torino

Su di lui, infatti, sembra essere piombato il Barcellona. La squadra spagnola vorrebbe infatti provarci per l’esterno d’attacco bianconero e starebbe pensando a quale sia la migliore formula da proporre alla Juve per poter avere in squadra il talento della nazionale italiana.

Il Barcellona su Chiesa

La Juventus farà di tutto per non perdere Chiesa a parametro zero già a Gennaio e, dunque, l’interesse per il Barcellona sembra essere più che apprezzato. A Torino valutano il giocatore circa 15 milioni di euro, ma per ora il Barcellona non ha presentato un’offerta ufficiale.

Secondo quanto riportato da Calciomercaot.it, infatti, il Barcellona vorrebbe provarci per Chiesa, ma le parti dovrebbero ancora trovare un accordo. L’ostacolo maggiore è il salario del giocatore e, dunque, è verosimile che prima di eventuali sviluppi sarà necessario aspettare un accordo tra l’entourage del calciatore e la società blaugrana.