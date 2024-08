Atalanta scatenata, ne soffia un altro alla Juve: Giuntoli rimane senza attaccanti

I Bergamaschi sono attivissimi sul mercato. Un’Atalanta scatenata soffia un altro giocatore alla Juve, con buona pace di Giuntoli, sempre più in allarme.

Quando mancano poco più di 10 giorni alla fine del calciomercato, le società di Serie A sono sempre più concentrate a trovare la quadra per poter mettere a punto le rose e affrontare la nuova stagione al meglio.

Gli ultimi giorni, infatti, sono stati ricchi di colpi di scena, con trattative saltate e accordi improvvisi che hanno sconvolto gli equilibri in campionato. La nuova Juventus di Thiago Motta sembra infatti ancora un cantiere aperto ma, a poche ore dell’esordio in campionato per la nuova stagione, le difficoltà non sembrano essere finite.

Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati sviluppi di mercato piuttosto importanti. Un’Atalanta che – per necessità non previste – risulta essere scatenata sul mercato, potrebbe soffiare un altro giocatore alla Juventus. Ecco di chi si tratta e perché Giuntoli rischia di restare senza attaccanti.

Atalanta scatenata

È di queste ore la notizia – clamorosa – di un’interesse concreto da parte del Paris Saint Germain per Ademola Lookman. L’attaccante preziosissimo dell’Atalanta non è infatti stato convocato per la partita d’esordio contro il Lecce. Il motivo? Il calciatore nigeriano avrebbe chiesto all’allenatore Gasperini di non essere convocato per questioni di mercato.

Una vera e propria doccia fredda per i tifosi dell’Atalanta che non si aspettavano minimamente un colpo di scena del genere. Ecco perché, la cessione milionaria di Lookman (si parla di cifre che vanno dai 50 ai 70 milioni di euro) porterà l’Atalanta ad essere scatenata sul mercato. I giorni restanti alla chiusura del mercato sono sempre di meno e ora la squadra di Gasperini punta forte su un giocatore vicino alla Juventus.

Gonzalez conteso

Il principale nome su cui l’Atalanta starebbe lavorando per sostituire il partente Lookman è quello di Nico Gonzalez. L’esterno offensivo argentino è infatti in pole position nel mercato della Dea, dopo essere stato accostato alla Juventus di Giuntoli.

Dopo l’arrivo di Gudmundsson alla Fiorentina, infatti, la trattativa tra i Viola e la Juventus sembrava potersi sbloccare del tutto. Ma l’inatteso interesse del PSG per Lookman ha cambiato nuovamente le cose. Con la cessione del nigeriano i bergamaschi non avrebbero problemi di soldi e questo è un bel problema per Giuntoli. Ora il rischio è di restare senza attaccanti.