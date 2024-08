Addio Dybala, De Rossi pesca da Madrid: Ghisolfi offre 20 milioni di euro cash

Niente da fare per Chiesa: il sostituto de la Joya proviene dall’estero. Un vero campioncino alla corte di DDR sin dal prossimo match.

L’inizio del campionato per la Roma di Daniele De Rossi certo non è stato tra i migliori. La squadra giallorossa, infatti, si è ritrovata a pareggiare allo Stadio Unipol Domus contro il Cagliari a reti inviolate.

Nonostante il grande assente della gara fosse Paulo Dybala, il reparto offensivo è apparso parecchio sterile. Quando l’argentino è entrato negli ultimi 20 minuti di gioco, ha dimostrato sin da subito di avere i colpi giusti per fornire assist importanti.

Infatti, la Roma ha sfiorato il vantaggio grazie a un cross proprio di Dybala che, dopo un preciso passaggio, ha trovato un colpo di testa di Dovbyk solo deviato dalla traversa. De Rossi ha confermato che, se dovesse andar via Dybala e non dovesse arrivare un giocatore all’altezza per sostituirlo, andrebbe nel panico più totale.

In realtà, sebbene i giallorossi siano molto forti, ben organizzati e con investimenti importanti fatti dalla società, sarebbe opportuno evidenziare come, in caso di partenza dell’argentino con l’Arabia Saudita che lo attende all’uscio della porta, ci sarebbe davvero molto lavoro da fare per trovare un degno sostituto.

Chiesa non è l’unico obiettivo

L’identikit sembrerebbe orientarsi sempre di più verso Federico Chiesa, che ormai sembra essere fuori dal progetto della Juventus. L’allenatore dei bianconeri, Thiago Motta, ha messo in evidenza come Chiesa non rientri nel suo organigramma ed è per questo che la cessione sembra essere inevitabile.

La dirigenza bianconera, con Cristiano Giuntoli, vuole privarsene prima del 2025, data della scadenza del suo contratto. In quel caso, chiunque potrebbe offrirgli un contratto e prenderlo a parametro zero, e tra queste, l’Inter di Marotta sembra essere in pole position.

Riquelme attenzionato con interesse

In realtà, però, sembra proprio che la Roma, in caso di partenza di Paulo Dybala, abbia già individuato un altro ipotetico sostituto. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Ghisolfi ha ripreso i contatti con l’Atlético Madrid per il forte calciatore Rodrigo Riquelme, il cui valore di mercato sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Nelle prossime ore scopriremo i dettagli di queste trattative che potrebbero prendere piede in pochissimo tempo e risolversi ancora più velocemente. De Rossi può dormire sogni sereni, la società è molto attiva sul mercato e lo dimostrerà con i prossimi colpi.