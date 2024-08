‘Fonseca lo ha schierato infortunato’: stop di un mese gravissimo, salta il derby | Caos a Milanello

Dopo il pareggio col Torino arriva l’ennesima mazzata: il campione costretto a fermarsi e i tifosi iniziano a storcere il naso.

Chi lo avrebbe mai detto che il Milan, all’esordio in campionato con il nuovo tecnico Paulo Fonseca, riuscisse a racimolare solo un punto ottenuto con un pareggio in extremis? Infatti, per gran parte della partita, il Torino del bravissimo tecnico Vanoli si era imposto per due a zero grazie soprattutto alle prestazioni importanti di giocatori di grande calibro come il bomber Duván Zapata.

In realtà, i rossoneri si sono mostrati parecchio in affanno in diverse zone del campo. A tal proposito, sembra proprio che il tecnico debba non solo lavorare duramente per sistemare alcuni aspetti tattici e tecnici, ma anche cercare di capire come evitare che la squadra sia troppo statica sulle palle inattive.

Sicuramente ci sarà ancora tanto da lavorare, e poi, il calcio d’agosto non è mai del tutto attendibile o rivelatore. Il calciomercato non è ancora chiuso, e c’è chi spera che possano arrivare nuovi calciatori. Basti pensare che, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante la diretta di Sportitalia del 19 agosto, il difensore Pierre Kalulu è ormai diventato un calciatore della Juventus di Thiago Motta.

Questo aprirebbe la strada a un nuovo innesto, non necessariamente in difesa. Si potrebbe lavorare per cercare di migliorare qualche altra zona del campo che al momento richiede maggiore supporto. Sicuramente, il centrocampo e l’attacco sembrano essere, al momento, le aree in cui ci sono delle certezze di grande importanza.

Una squadra da calibrare

I tifosi del Milan sono ormai sicuri che, con Fonseca in panchina, fortemente voluto da Zlatan Ibrahimović, anche Rafael Leão possa rinascere. Lo scorso anno, Leão è stato spesso considerato l’assente ingiustificato a causa di prestazioni opache o talvolta timide. Sicuramente, questa stagione potrebbe rappresentare per lui una grande occasione di riscatto, per dimostrare di essere diventato abbastanza maturo da prendere le redini del reparto offensivo e dare il suo importante contributo a tutta la squadra.

Quello che conta adesso è lavorare sodo, soprattutto in vista dei prossimi match e prima della sosta per le Nazionali. Sappiamo bene che, affinché il rodaggio possa dirsi concluso, dovranno essere giocate almeno altre 3-4 partite per vedere il vero volto delle squadre e il grande lavoro portato avanti durante la preparazione estiva. Un nuovo allenatore, tanti volti nuovi e calciatori che provengono dagli Europei o da altre competizioni come la Copa America, sicuramente richiedono un tempo di ambientamento maggiore.

Morata ai box per 3 settimane

I tifosi, però, dal canto loro, non hanno tutta questa pazienza, anche perché gli ultimi anni non sono stati tra i più prolifici per i rossoneri, che hanno vinto lo Scudetto ormai circa tre anni fa. C’è da evidenziare, però, che come si suol dire, “piove sempre sul bagnato”.

Purtroppo, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, Álvaro Morata, dopo aver segnato contro il Torino, ha avuto un problema muscolare. Questo lo terrà fuori dai campi per almeno tre settimane e sicuramente non sarà una bella notizia per i tifosi, in quanto sarà costretto a saltare anche il derby con i cugini nerazzurri.