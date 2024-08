Osimhen ha detto sì ai rivali, De Laurentiis si accontenta di 100 milioni | Scelta dolorosissima

Il dado è tratto e questa volta sul serio. Il bomber nigeriano ha preferito accettare la proposta dei nemici di sempre: tifosi infastiditi.

Che sia in spiaggia, in montagna o in città, nei bar due italiani su tre parlano di calciomercato italiano ed estero. Molti pongono l’attenzione soprattutto su quelle squadre che al momento risultano ancora incomplete, con gravi falle da dover risolvere. Tra queste squadre sarebbe opportuno parlare del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis.

La società partenopea è sicuramente tra quelle che maggiormente deve risolvere parecchi problemi ancora presenti in squadra. Lo scorso anno, estremamente deficitario sia per il percorso che per la conclusione, sembrava ormai essere archiviato. Utilizziamo l’imperfetto perché, purtroppo, la prima giornata di questa nuova stagione di certo non è stata tanto confortante.

Antonio Conte si è ritrovato a perdere la prima in Serie A, cosa mai successa prima all’esordio. La società veneta si è imposta con grandissima padronanza del gioco e del campo, dimostrando di avere tutte le carte in regola per fare un buon campionato. D’altro canto, i tifosi azzurri hanno rivisto le stesse problematiche dello scorso anno: poca motivazione e, soprattutto, una prevedibilità preoccupante.

Nonostante lo stesso tecnico pugliese abbia confermato di non avere una squadra ancora al completo, c’è chi sostiene comunque che nelle prossime ore possano giungere nomi importanti per rinvigorire la rosa.

Cercasi miglior offerente

In modo particolare, sarebbe opportuno dire che tale blocco del calciomercato azzurro è stato più volte rimandato alla mancata cessione di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, come ormai è noto anche a chi non segue il calcio, ha una clausola rescissoria di 130 milioni di euro, stabilita quando il centravanti lo scorso dicembre ha firmato il rinnovo di contratto con gli azzurri. Ad oggi, nessuno sembra essere pronto a sborsare una cifra così esosa, soprattutto considerando gli ultimi giorni di mercato. Dato che Osimhen ha sempre detto di preferire restare in Europa per giocare la Champions League, le uniche squadre forse pronte a offrire somme maggiori provengono dalla Premier League.

Ora, però, sarebbe opportuno anche fare un’analisi di quelle squadre in Europa che potrebbero essere pronte ad accaparrarsi il suo talento e a portarlo in squadra. In primis, il Paris Saint-Germain, ormai orfano di Kylian Mbappé, passato al Real Madrid di Carlo Ancelotti, potrebbe inserirsi in un’ipotetica trattativa cercando uno sconto dagli azzurri, magari offrendo una contropartita tecnica.

Arsenal-Chelsea: la sfida per Osi

In Inghilterra, invece, il Chelsea sembra essere la squadra che più potrebbe dare un contributo importante affinché Osimhen possa giungere a Londra. Sulla rotta inversa, Romelu Lukaku, con un esborso economico importante a favore degli azzurri, potrebbe seguire il suo mentore Antonio Conte. In realtà, le ultime ore sono davvero molto roventi. I rivali sembrano pronti a scippare Osimhen. Attenzione, non stiamo parlando della Juventus di Thiago Motta né di squadre avversarie del Napoli.

Sarebbe invece opportuno evidenziare che una squadra acerrima rivale del Chelsea in Premier League, come riportato da tuttomercatoweb.com, sia pronta a offrire soldi davvero molto importanti per portare a casa il talento del bomber nigeriano. Si tratta dell’Arsenal, che già in passato aveva sondato il calciatore e che ora può seriamente pensare di comprarlo, chiedendo al presidente Aurelio De Laurentiis uno sconto sul cartellino, perché ad oggi nessuno è in grado di pagare la clausola presente nel contratto.