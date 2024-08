De Rossi chiama Giuntoli: ‘Lo voglio in prestito’ | Ok della Juve alla cessione in difesa

Daniele De Rossi incita i suoi calciatori in campo – foto LaPresse JMania.it - Interdipendenza.net

L’asse Roma-Torino si concretizza in pochi istanti: la cessione dell’ex pupillo di Allegri si è conclusa. I tifosi lo attendono a Trigoria.

Un pareggio a reti inviolate è stato l’esordio di Daniele De Rossi in questa prima giornata di campionato contro il Cagliari di Davide Nicola. Riuscire a strappare un pareggio in Sardegna non è stato semplice, ma allo stesso tempo ci si aspettava molto di più da una squadra che ha completamente rivoluzionato l’attacco con l’arrivo dell’argentino Matias Soulé e dell’ucraino Dovbyk.

Nonostante un inizio timido, le uniche vere occasioni sono arrivate quando, a 20 minuti dalla fine del match, è subentrato l’argentino Paulo Dybala. Quest’ultimo, quasi come un artista con pennello e tela, ha effettuato un cross per il centravanti giallorosso, che però ha colpito la traversa.

Al termine della partita, proprio Dybala si è rivolto verso i tifosi della Roma presenti allo stadio in Sardegna, salutandoli con un applauso, quasi come se fosse stato il suo match di addio e di emozioni.

L’Arabia Saudita bussa con insistenza alla porta di Trigoria ormai da settimane, e sembra che sia riuscita a conquistare definitivamente la società dei Friedkin, offrendo a Dybala un contratto davvero faraonico.

Un addio sempre più vicino

Nonostante Leandro Paredes abbia più volte dichiarato di voler chiudere la carriera in Argentina proprio con il suo amico di sempre Dybala, sembra che i due siano destinati a separarsi per un po’ di tempo, poiché l’attaccante, salvo sorprese, lascerà la Capitale proprio nelle prossime ore.

Affinché quella zona del campo possa essere rinforzata con un acquisto degno di nota, Daniele De Rossi auspica che la dirigenza, con a capo Ghisolfi, possa riuscire a trattare con la Juventus di Cristiano Giuntoli per portare Federico Chiesa a Roma. Considerando il contratto in scadenza del centravanti della Nazionale italiana, la Roma potrebbe acquisirlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Le sue caratteristiche tecniche si sposerebbero bene con la visione di calcio del tecnico giallorosso.

Djalò nel mirino

In realtà, però, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, sembra che i giallorossi possano richiedere alla Juventus di Thiago Motta anche un altro talento. Non parliamo né del centrocampo né dell’attacco, ma di un difensore che lo scorso anno fu fortemente voluto dall’ex allenatore Massimiliano Allegri.

Un difensore che al momento non sembra essere considerato dal nuovo tecnico, che anzi sarebbe propenso a cederlo a titolo definitivo o in prestito. Si tratta del ventiquattrenne Tiago Djalò, che potrebbe giungere nella Capitale con un prestito con diritto di riscatto a favore dei giallorossi. Solo nelle prossime ore scopriremo se i bianconeri accetteranno questa proposta e libereranno uno slot in difesa con la sua cessione, seppur a titolo temporaneo.