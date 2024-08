Vieni da noi, sei titolare: Ballo Toure ha scelto la neo promossa | Firma e visite entro il weekend

Il Milan è riuscito finalmente a piazzare uno dei suoi esuberi: alle battute finali la trattativa per il trasferimento di Ballo Tourè

Dopo esser rimasto imbattuto nella tournèe precampionato disputatasi negli Stati Uniti ed aver vinto la seconda edizione del Trofeo Berlusconi contro il Monza, il Milan di Paulo Fonseca è pronto ad affrontare la stagione 2024/2025 con determinazione e voglia di riscatto.

Il nuovo allenatore del Diavolo è stato più che chiaro nell’ultima intervista rilasciata: “Il Milan lotterà per lo Scudetto”. Una frase forte, che a tratti può sembrar presuntuosa ma che in realtà svela le ambizioni di un club che è pronto a conquistare nuovamente i vertici del calcio italiano ed europeo.

Il calciomercato rispecchia le volontà del club rossonero con ben 80 milioni di euro spesi sul mercato e nessun big ceduto. Dentro Alvaro Morata che ha recentemente vinto l’Europeo da capitano, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal in difesa e Youssof Fofana in mediana.

La nuova stagione non sarà facile con tante concorrenti per la vittoria del campionato, le coppe Nazionali e le tante partite da affrontare nel nuovo format della Champions League, ma il Milan è pronto a combattere e non ha alcuna intenzione di tornare a mani vuote.

Prima le cessioni

Come dichiarato dallo stesso Fonseca e dai dirigenti del Milan, il club non avanzerà proposte per intavolare trattative per nuovi acquisti finchè non verranno ceduti altri calciatori, in particolare gli esuberi. Per ora la squadra è completa, con le ultime due settimane di mercato che saranno dedicate a far cassa.

Ad oggi ha salutata definitivamente Charles De Ketelaere all’Atalanta per 25 milioni di euro, Rade Krunic al Fenerbahce per 3.5 milioni, Jan-Carlo Simic all’Anderlecht per 3 milioni e a titolo gratuito Daniel Maldini al Monza, Mattia Caldara al Modena e Olivier Giroud ai Los Angeles Fc, ma non è finita qui.

Via al trasferimento

Il prossimo partente in lista è Fodè Ballo Tourè, terzino senegalese acquistato nell’estate del 2021 dall’As Monaco per 5.5 milioni di euro. Il classe 1997 fu acquistato come sostituto di Theo Hernandez, ricordato per aver segnato il gol vittoria per 2-1 contro l’Empoli nella stagione 2021/2022, regalando punti preziosi ai rossoneri in chiave Scudetto.

Dopo due stagioni al Milan, il club decise che le strade si sarebbero dovute separare. Data la mancanza di alternative, fu girato in prestito al Fulham la scorsa stagione con diritto di riscatto, non esercitato dal club inglese, ma adesso l’intenzione è cederlo a titolo definitivo. Il calciatore ha rifiutato più mete durante questa sessione di calciomercato estiva ma sembra finalmente aver trovato l’accordo con il Saint Etienne, squadra neopromossa in Ligue 1, su un accordo strutturato in bonus la cui cifra raggiunge circa 1 milione di euro.