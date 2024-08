Incubo Milan:’Lo voglio al Barca per la Champions’ | Ibra costretto a cederne un altro

Fulmine a ciel sereno per i tifosi del Milan: Ibra non può rifiutare, il Barcellona piomba sul top player rossonero

La sera del 13 agosto ha ospitata a San Siro il trofeo Berlusconi, partita tra Milan e Monza che onora la memoria di Silvio Berlusconi, ex presidente di entrambe le squadra e uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio, con 29 trofei in 31 anni di incarico alla guida dei rossoneri.

Match che ha spezzato il caldo torrido di Milano di questi ultimi giorni e ha fatto gioire i 54 mila tifosi presenti allo stadio. Una vera e propria bolgia considerando fossero i giorni antecedenti a Ferragosto, che presagisce un sold out continuo per la stagione che a breve inizierà.

La coppa se l’è nuovamente portata a casa il Milan con una netta vittoria per 3-1, l’ennesima di quest’estate dove ha battuta nel torneo precampionato svolto negli Stati Uniti il Barcellona, il Real Madrid e il Manchester City. Certo, sono amichevoli, ma in esse si è già vista l’impronta di Paulo Fonseca, con accorgimenti alla fase difensiva ed uno stile di gioco totalmente cambiato.

Si è presentato con un 4-2-3-1, che sarà il modulo definitivo dei rossoneri, dando spazio a chiunque: alle conferme quali Loftus, Leao, Theo, Tomori e Reijnders, ai nuovi arrivati quali Morata e Pavlovic, alle sorprese quali Saelemaekers e Chukwueze e ai giovani quali Torriani, Liberali e Zeroli.

Cosa manca

Manca pochissimo al calcio d’inizio della nuova stagione. Dopo due anni senza trofei, il Diavolo è obbligato ad aggiornare la sua storica bacheca; un obiettivo condiviso dalla squadra e dal mister, che continuano a sottolineare nelle conferenze pre e post partita.

Per vincere un trofeo c’è bisogno di completare la rosa. Dopo gli acquisti di Alex Jimenez per 5 milioni dal Real Madrid, Emerson Royal per 15 dal Tottenham, Alvaro Morata per 13 dall’Atletico Madrid e Strahinja Pavlovic per 18 dal Salisburgo, manca il mediano, pedina necessaria per conferire maggiore copertura in fase difensiva, con tutti gli occhi puntati su Fofana del Monaco ed una trattativa che va avanti da mesi e che il Milan spera di chiudere nei prossimi giorni.

Assalto dalle big europee

A pochi giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato estiva, i piani del Milan potrebbero totalmente stravolgersi. La stella del club, Rafael Leao, è seguita con attenzione dal Barcellona di Hansi Flick, che desidera aggiungerlo alla sua rosa dopo il fallimento della trattativa con Nico Williams.

Il classe 2002 dell’Athletic Bilbao è stato presentato con la nuova divisa nel video di sponsorizzazione e ha ereditato da Muniain il pesantissimo numero 10, elementi che lo allontanano chiaramente da un addio. I tifosi del Milan adesso tremano e temono di dover salutare negli ultimi giorni il loro top player più decisivo.