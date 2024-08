Clamoroso Tonali, si è convinto a tornare: annuncio UFFICIALE | Atteso in ritiro entro 24 ore

Sandro Tonali sta per tornare, l’annuncio adesso è ufficiale, l’allenatore lo attende in ritiro nelle prossime ore, può debuttare già tra pochi giorni

Un anno fa, poco dopo l’inizio dei vari campionati, abbiamo assistito alla squalifica di alcuni calciatori che hanno transitato in Italia. Faceva parte della rosa della Juventus Paul Pogba, risultato positivo al test anti-doping e squalificato poi per tre anni. Una sentenza pesante che mina una carriera che rischia di non riprendersi. L’epilogo peggiore per un calciatore che ha dato il meglio di sé durante la prima parentesi in bianconero.

A seguirlo anche il giovane Nicolò Fagioli, costretto a non poter disputare partite ufficiali fino a maggio a causa di una squalifica, stavolta per calcioscommesse. Il centrocampista è riuscito a dimostrare di essere subito in forma, tanto da essere riconfermato in rosa anche in questa nuova gestione targata Thiago Motta.

Una vicenda simile ha coinvolto Sandro Tonali. Il centrocampista si era trasferito al Newcastle in Premier League ma ha potuto giocare poche manciate di partita prima di dover interrompere la sua carriera, rinunciando anche alla convocazione per l’Europeo con la maglia azzurra.

Esploso al Brescia, dove è stato paragonato ad Andrea Pirlo per la capacità di battere i calci piazzati e per la visione di gioco, si è poi confermato ad alti livelli con la maglia del Milan, la sua squadra del cuore.

Tonali, dall’addio al Milan al grande ritorno, ora è ufficiale

I tifosi hanno contestato la sua partenza, pur di fronte a un’offerta economica apparsa impossibile da rifiutare. L’attaccamento alla maglia non è bastato per consentire la sua permanenza in maglia rossonera.

La squalifica di dieci mesi scade tra pochi giorni e dal 28 agosto è di nuovo schierabile dal Newcastle che ha deciso di attenderlo. Buone notizie anche per Luciano Spalletti che ha bisogno di forze fresche dopo un Europeo deludente.

Una carriera che riprende, ci sono i presupposti per tornare protagonista

Arrivato in Inghilterra lo scorso luglio per una cifra vicina ai 70 milioni, non ha potuto mostrare le sue doti in Premier League. Ora c’è grande attesa per capire se potrà proseguire una carriera che stava diventando importante.

Tonali avrà modo di prendersi le redini della mediana dei Magpies con un ruolo da regista ed incursore. In un campionato prestigioso come quello inglese, l’ex Milan può fare la differenza e consacrarsi.