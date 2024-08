Ibra torna subito sul mercato: l’attaccante arriva dalla Serie A | Accordo fatto

Non solo il centrocampo, il Milan investe di nuovo anche sull’attacco, Ibrahimovic è convinto, sta per chiudere per un’altra punta

Con l’arrivo di Fofana come rinforzo in mediana il mercato del Milan è virtualmente concluso. Un investimento importante, di 25 milioni, da parte dei rossoneri che hanno portato a casa l’obiettivo che avevano da mesi in quella zona del campo. Una trattativa che si era arenata per le eccessive richieste economiche del Monaco che ha poi mollato la presa, sia per la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano, sia per la necessità di capitalizzarne la cessione dato il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Con il francese salgono a quattro i nuovi arrivi, tutti funzionali al gioco di Paulo Fonseca. Il primo è stato Alvaro Morata, chiamato a sostituire Olivier Giroud e subito decisivo al debutto in campionato con una rete preziosa per strappare il pari contro il Torino.

Poi le attenzioni della dirigenza si sono spostate sulla difesa, con l’innesto del roccioso centrale Pavlovic e del terzino Emerson Royal, giocatori di caratura internazionale che potranno dare una mano a migliorare le prestazioni di una retroguardia ancora da registrare.

Potrebbe arrivare un nuovo centrocampista in questi ultimi giorni di mercato, soprattutto nel caso di cessioni di uno tra Adli, Pobega e Bennacer. Piace molto Koné del Borussia M’Gladbach che è ritenuto il profilo che ancora può consentire un salto di qualità al reparto.

Il Milan può intervenire ancora in attacco, non convince Jovic

Ha deluso lo scorso fine settimana Luka Jovic, evanescente di fronte alla difesa dei granata. Al momento è lui il vice di Morata e molti chiedono a grande voce la promozione di Francesco Camarda, subito decisivo con l’Under 23 con una doppietta rifilata al Novara.

Non è però del tutto tramontata la pista che porta a Tammy Abraham. Il centravanti inglese è in uscita dalla Roma, con i giallorossi che hanno bisogno di fare cassa e che stanno valutando di sacrificare Paulo Dybala per 20 milioni provenienti dall’Arabia.

Perché Abraham può fare molto comodo all’attacco del Milan

Abraham ha caratteristiche complementari ad Alvaro Morata, tanto da non escludere la chance di schierarli entrambi, cambiando così ruolo in determinati momenti della partita.

In una stagione che sarà densa di impegni è fondamentale avere molte scelte a disposizione in ogni zona del campo e Abraham può garantire un buon bottino realizzativo.