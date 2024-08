Gattuso scarica Perisic e porta in Croazia il milanista: arriva a parametro zero

Il cuore rossonero di Gattuso prevale ancora: fuori l’interista Perisic e in arrivo all’Hajduk Spalato un rossonero

Come accade in qualunque vicenda sia presente Gennaro Gattuso, la sua nuova avventura in Croazia all’Hajduk Spalato è stata già caratterizzata da episodi particolari. Ha firmato solamente da poco più di un paio di mesi ed è già stato protagonista di scontri verbali con calciatori e giornalisti.

Nonostante la vittoria per 2-0 nella prima partita di qualificazione per la prossima Conference League contro l’Havnar Boltfelag, squadra della prima divisione della Danimarca, l’ex Milan, Napoli, Valencia e Marsiglia è stato protagonista di un botta e risposta in conferenza stampa.

Il tutto è partito da un intervento da parte del giornalista in merito al match appena disputato, che sottolineava le difficoltà avute dalla squadra croata nel secondo tempo; un’azione che ha tremendamente infastidito l’allenatore, creando una longeva discussione nella quale c’è finito dentro anche il traduttore.

Alla provocazione :“Il risultato è meglio del gioco che abbiamo visto sul campo soprattutto nel secondo tempo”, Gattuso ha risposto: “Perché mi dici solo le cose negative? Parla prima delle cose positive e poi di quelle negative. Per 60 minuti abbiamo giocato un calcio incredibile e te mi dici perché per 30 minuti abbiamo giocato male. Io e te iniziamo male” Attimi di vera e propria tensione, onnipresenti quando si tratta dell’ex campione del mondo.

Lite e rescissione

L’ex Inter, Ivan Perisic, dopo il biennio al Tottenham in Premier League aveva deciso di fare ritorno in patria a gennaio, proprio all’Hajduk Spalato, squadra in cui ha trascorso 11 anni nel periodo delle giovanili, non debuttando mai in prima squadra.

Sembrava essere arrivata finalmente l’ora con il nuovo campionato, ma con il nuovo allenatore non si è creato un buon feeling, tanto da aver chiesto la cessione, che se non si concretizzerà sfocerà in rescissione. Stando a quanto riferito dai croati di 24sata, il calciatore sarebbe stato già contattato da Hansi Flick, che lo vorrebbe a Barcellona dopo il fallimento conseguito nell’acquistare uno tra Nico Williams e Kingsley Coman.

Croazia targata Milan

In merito alla vicenda si è espresso il direttore sportivo del club, Nikola Kalinic, chiarendo che fosse già deciso che la permanenza di Perisic durasse fino alla fine dell’estate e che purtroppo sono nate diatribe negli ultimi giorni che hanno portato all’immediato termine della collaborazione.

Dopo la rottura con il calciatore , il club croato è pronto ad ingaggiare un altro ex Serie A, passato tra Fiorentina, Hellas Verona e Milan. Si tratta di Ante Rebic, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Besiktas in Turchia, che sembrerebbe aver aperto per un ritorno in patria.