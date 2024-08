Addio al calcio all’improvviso: non iniza nemmeno la stagione | Lascia il migliore di sempre

Notizia shock per gli appassionati di calcio: si ritira ufficialmente uno dei migliori di sempre nel suo ruolo

La 17esima edizione degli Europei che si è svolta in Germania tra giugno e luglio 2024, oltre a regalare un incredibile spettacolo nei match disputati tra le Nazionali più forti al mondo, ha rappresentato la fine di un’era causata dall’addio dei migliori calciatori dell’epoca recente.

Era nell’aria e nonostante non vogliamo accettarlo, è giunta l’ora che la nuova generazione prenda lo spazio che merita. È un qualcosa che è sempre accaduto, ma mai come in questo passaggio di testimoni c’è stata una competizione di mezzo che ha sancito l’esatta divisione.

Non sarà più lo sport del miglior marcatore della storia del calcio tra club e Nazionale, Cristiano Ronaldo, non ci sarà più la cattiveria agonistica di Pepe, non si vedrà più la classe innata di Modric, capace di portare una nazione piccola come la Croazia ai vertici massimi del calcio.

In un solo mese di torneo abbiamo provato la peggior sensazione che un tifoso del calcio possa mai sentire, ma siamo già pronti a guardare con gli stessi occhi i fenomeni generazionali quali Musiala, Foden, Nico Williams, Bellingham, Pedri, Mbappè e tanti altri, che da oggi saranno i nuovi protagonisti.

Nuova Germania

La Nazionale che forse ne ha più risentita degli addii insieme al Portogallo è stata proprio quella che ha ospitata il torneo, ossia la Germania. Una Nazione che nonostante fosse una delle migliori è sparita dai radar post vittoria del Mondiale nel 2014, ma che sembrava finalmente essersi ripresa ed essere una delle candidate alla vittoria finale, fermata da una Spagna straripante ai quarti di finale.

I tedeschi contano di avere in rosa alcuni dei calciatori migliori al mondo, ma il loro futuro adesso è incerto perchè hanno lasciato la Nazionale tre pezzi fondamentali: Toni Kroos, Ilkay Gundogan e Manuel Neuer.

Addio definitivo

Il centrocampista del Real Madrid ha definitivamente appeso gli scarpini al chiodo, mentre l’ex Barcellona, in trattativa per ritornare al Manchester City ed il portiere di Bayern Monaco hanno deciso di non disputare più partite inerenti al calcio delle Nazionali, nonostante ci fossero in programma nel calendario le amichevoli e la Nations League.

Entrambi hanno spiegato le loro motivazioni sui loro profili social personali. Il primo saluta dopo 13 anni e 82 presenze dal suo debutto, mentre Neuer, uno dei migliori di sempre nel suo ruolo tanto da averlo rivoluzionato rendendo il portiere parte attiva dell’azione, saluta dopo 15 anni e 152 presenze.