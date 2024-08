Lukaku e altri due: triplo colpo Napoli | A Conte è tornato il sorriso

Finalmente si sblocca il mercato degli azzurri. Pronti alla firma tre veri top player: la squadra potrà ambire ai vertici di Serie A.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, è famoso per la sua grinta, determinazione e carisma da vendere. Sebbene negli ultimi anni non abbia allenato in Serie A, ha studiato attentamente i campionati degli azzurri, che negli ultimi anni hanno attraversato momenti di alti e bassi. In particolare, è opportuno dire che, dopo la vittoria dello Scudetto sotto la gestione tecnica di Luciano Spalletti, lo scorso anno abbiamo assistito a una vera e propria sciagura: tre allenatori cambiati, da Rudi Garcia a Walter Mazzarri per concludere con Ciccio Calzona.

Calciatori acquistati e quasi mai schierati in campo, uno fra tutti Leander Dendoncker. Un direttore sportivo che ha dimostrato di non aver gestito al meglio la questione Piotr Zieliński, in quanto quest’ultimo si è ritrovato senza contratto e ha firmato a parametro zero con l’Inter di Beppe Marotta. Quest’anno, la musica è cambiata e, sin da subito, sono arrivati i fuochi d’artificio in grado di infiammare la piazza, che però attualmente richiede nuovi investimenti.

L’arrivo di Conte e di tutto il suo staff è stata la prima grande festa, proseguita poi con gli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marín e Alessandro Buongiorno. Dopo la prima parte di ritiro a Dimaro e quella successiva a Castel di Sangro, l’allenatore ha avuto modo di accogliere i nuovi acquisti e i reduci dai campionati europei e dalla Copa América. Per il resto, nulla di più. Non sono arrivati nuovi calciatori e ci sono ancora alcune questioni irrisolte riguardanti il bomber nigeriano Victor Osimhen.

Nessuno sembra disposto a pagare la sua clausola rescissoria da 130 milioni di euro. In realtà, dopo l’ultimo campionato del Napoli e del bomber, era quasi impensabile trovare una società disposta a sborsare una cifra simile (anche gli arabi si sarebbero tirati fuori). Questo mercato, che sembrava essersi bloccato, è stato però scosso da due eventi che potremmo definire molto importanti.

Pronti a lasciare Napoli

La vittoria risicata contro il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia, con i tifosi ad inneggiare il nome di Romelu Lukaku, non è passata inosservata. Il secondo gesto è arrivato proprio da Antonio Conte, famoso per la sua schiettezza, che non le manda certo a dire. Al termine del match ha confermato che c’è ancora tanto lavoro da fare, non solo per lui e per la squadra, ma anche per il club, poiché ha messo in evidenza che la squadra è ancora incompleta. Considerando che Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano e Jens Cajuste non sono considerati parte del progetto, il tecnico pugliese non ha ancora ricevuto i calciatori sperati.

In realtà, come un’oasi nel deserto, sembra che in questi giorni si stiano concretizzando ben tre trattative infuocate. Con l’arrivo di questi tre top player, Conte non avrà più scuse: si deve lavorare sodo e si deve vincere tutto ciò che è possibile. Come sappiamo, il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole più aspettare che qualche squadra venga a prendere Victor Osimhen pagando la clausola per intero. Per questo sembra che la firma di Romelu Lukaku sembra essere in dirittura d’arrivo, per dare a Conte il finalizzatore di cui ha bisogno. Come se non bastasse, altri calciatori sembrano essere in procinto di vestire la maglia del Napoli sin dai primi impegni di campionato.

Tre colpi in due giorni

Tra questi, è opportuno parlare di un calciatore che fa impazzire gli addetti ai lavori, tra cui Umberto Chiariello, che certamente non le manda a dire: stiamo parlando del talento del Benfica, David Neres. Altri due calciatori sembrano pronti a seguire gli ordini dell’allenatore Conte e a dare il supporto giusto al Napoli per ritornare dove merita. Stiamo parlando del centrocampista Marco Brescianini, che è appena arrivato dal Frosinone con un prestito con diritto di riscatto. Tale prestito prevedrebbe circa 1 milione di euro per i ciociari, che diventerebbero 12 con l’eventuale riscatto del calciatore ex Milan.

L’altro calciatore è Billy Gilmour, che a Conte piace sin da quando allenava in Premier League. Sembra avere tutte le caratteristiche giuste per essere il sostituto ideale di Stanislav Lobotka. In questo modo, durante il prossimo campionato potrebbe riposare più spesso, garantendo un turn-over di alto livello. Insomma, le prossime ore saranno davvero molto calde e a dirlo non sono le previsioni del tempo, ma le trattative di mercato che sembrano mettere il Napoli nella condizione di stupire addetti ai lavori e tifosi. Non ci resta che attendere quello che accadrà prossimamente.