Abbiamo preso una decisione: futuro Chiesa, l’annuncio non lascia più dubbi | Bianconeri nel dimenticatoio

Il calciatore della Juventus sempre più sulla graticola. Ora l’annuncio riguardo la decisione sul futuro di Chiesa non lascia più dubbi.

La situazione che vede contrapposte le posizioni di Federico Chiesa, attaccante esterno bianconero e della Nazionale italiana, e la Juventus ha tenuto banco per tutta la durata del calciomercato. Ad oggi, quando mancano poco più di due settimane all’inizio delle trattative, non si è ancora arrivati ad un accordo.

L’attaccante ex Fiorentina e figlio d’arte sembra essere stato inserito tra i cedibili e, anche nel precampionato messo fuori rosa. L’esterno d’attacco – su cui si riponeva gran parte della fiducia dei tifosi e della dirigenza – ha deluso le aspettative e ora vive la sua situazione da vero e proprio separato in casa.

Le sue richieste di rinnovo non sono state soddisfatte dal club bianconero e ora tutto sembra poter portare ad una cessione definitiva. Ma in questo periodo in cui si si sono alternate incertezze, indiscrezioni e false piste arriva finalmente un annuncio che riguarda la decisione sul futuro di Chiesa. Ecco di che cosa si tratta.

Le parole su Chiesa

Tra le pretendenti per l’acquisto di Federico Chiesa c’era anche la squadra turca del Besiktas. Tuttavia, la società bianconera ha deciso di tirarsi fuori da una possibile trattativa. A parlare della decisione sul futuro di Chiesa è stato lo stesso vicepresidente della società Hüseyin Yücel che, intervenuto a TRT Sport, ha annunciato di aver stoppato l’affare dopo la negoziazione per l’acquisto.

Il club turco è infatti stato vicino ad un accordo con la Juventus per portare Chiesa al Besiktas, ma ora si tira fuori dalla corsa. “Il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 19 milioni di euro – ha dichiarato Yucel – ma le richieste non sono molto logiche e non sembra possibile soddisfarle”. Dunque arriva un no secco da parte della dirigenza del Besiktas che creano ancora più incertezza sul futuro del calciatore.

Il futuro dell’attaccante

Secondo quanto affermato dal vicepresidente del Besiktas, la società bianconera non è più su Federico Chiesa. A non convincere sono le richieste del giocatore, giudicate troppo esagerate. Va da sé chiedersi quale sarà il futuro dell’attaccante.

Il post sui social pubblicato dal giocatore – con due pallini bianconeri che ricordano i colori della Juve – non chiariscono ulteriormente cosa accadrà. Intanto la Roma potrebbe provarci, ma il futuro dell’attaccante potrebbe essere anche all’estero.