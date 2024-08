Offerta galattica per il centrocampista: arriva a Milano per guidare la squadra | I tifosi lo sognavano da tempo

Potrebbe essere il colpaccio dell’estate. Pronta un’offerta galattica per portare a Milano il centrocampista che sognano i tifosi.

Manca meno di un mese alla fine del calciomercato e proprio questo è il periodo in cui le società sono più concentrate nel tentativo di portare a termine gli ultimi colpi di mercato. Il mese di agosto è infatti quello in cui solitamente si muovono i grandi nomi e le richieste dei tifosi vengono ascoltate.

Anche quest’anno, infatti, la Serie A potrebbe essere protagonista di una tempesta di mercato che farà parlare moltissimo. Un grande giocatore potrebbe infatti approdare nella massima serie e diventare un giocatore di una squadra in lizza per lo scudetto.

Nelle ultime ore, infatti, si è fatta avanti l’ipotesi di un’offerta galattica per il centrocampista. Ecco quali sono le condizioni che potrebbero finalmente portarlo a Milano per la grande gioia dei tifosi.

In arrivo un centrocampista a Milano

Da settimane il Milan sta spingendo per portare in rossonero Youssouf Fofana. La trattativa non si è ancora sbloccata in maniera definitiva, ma potrebbero esserci degli interessanti aggiornamenti proprio nelle prossime ore. I dirigenti rossoneri hanno fatto sapere di non voler andare oltre un’offerta di 20 milioni di euro, mentre il Monaco ne ha chiesto 25.

Il Milan deve però fare i conti anche con la concorrenza dall’Inghilterra, con il Manchester United che è alla finestra per prendere il centrocampista. Tuttavia, Fofana avrebbe già un accordo con i rossoneri, ma il momento di stallo potrebbe far cambiare idea al francese e rendere più probabile la strada inglese.

Le altre trattative

Se la trattativa per Fofana non dovesse andare in porto, il Milan valuterebbe dei nomi alternativi per potenziare il centrocampo. Tra questi c’è il 23enne franco-ivoriano Manu Koné del Borussia Moenchengladbach. Il Milan lo sta seguendo da molto e potrebbe presentare un’offerta per il calciatore.

I tedeschi però potrebbero chiedere un investimento ancora maggiore rispetto a quello richiesto dal Monaco per Fofana. Si parla infatti di una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Anche in questo caso, però, i rossoneri non supereranno un’offerta di 20 milioni di euro.