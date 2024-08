Delusione Coppa Italia, Conte ne fa fuori un altro: arriva la bocciatura definitiva

Il tecnico del Napoli non conosce mezze misure. Fatto fuori il pupillo di Spalletti: la cessione è ormai cosa certa, via dalla Campania.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, di certo non nasconde mai i suoi veri stati d’animo. In particolare, sarebbe opportuno dire che le ultime partite degli azzurri, disputate tra amichevoli e Coppa Italia, non lasciano presagire nulla di positivo per l’inizio imminente del campionato.

L’allenatore pugliese, infatti, non è uno che le cose le manda a dire, ed è per questo che, dopo la vittoria risicata ottenuta ai calci di rigore contro il Modena in Coppa Italia, ha espresso tutto il suo disappunto ai microfoni.

Ha evidenziato come la rosa non sia completa e come non solo lui e i giocatori debbano lavorare duramente, ma anche il club, che deve darsi una mossa. Tutti i tifosi presenti allo stadio, durante la sfida contro i canarini al Maradona, hanno notato una cosa importante: manca una prima punta.

Con Victor Osimhen ormai fuori dal progetto azzurro, in attesa dell’offerta giusta per lasciare la Campania e giocare in Champions League, Aurelio De Laurentiis deve agire rapidamente. I tifosi allo stadio hanno intonato cori affinché il presidente porti quanto prima in squadra l’attaccante richiesto da Antonio Conte: Romelu Lukaku.

Lukaku freme

L’entourage di “Big Rom” avrebbe lasciato intendere che il calciatore abbia rifiutato proposte, anche dall’Aston Villa, pur di aspettare il Napoli e tornare in Italia, questa volta da protagonista, con l’allenatore che lo ha sempre valorizzato, ovvero Antonio Conte. Il Napoli, nelle prime uscite stagionali, ha dimostrato di essere una squadra preparata e gagliarda sotto tutti i punti di vista. Tuttavia, ciò che manca è un vero finalizzatore, qualcuno che riceva la palla e la metta in rete senza problemi.

Conte, difendendo la società, ha voluto sottolineare che molti calciatori non sono così propensi a raggiungere la Campania in questa stagione, poiché il Napoli non disputerà alcuna competizione europea. Questo, ovviamente, può non essere allettante per molti giocatori. I prossimi obiettivi di mercato sembrano portare nomi importanti come quello di Neres del Benfica, il centrocampista Gilmour, e proprio Lukaku, che desidera vestire solo i colori azzurri.

Folorunsho verso la Lazio

Per quanto riguarda i giocatori in partenza, ce n’è uno che sembra ormai fuori dai piani di Antonio Conte, con cui non è mai nato un feeling: parliamo del centrocampista Michael Folorunsho, che nella scorsa stagione ha vestito i colori dell’Hellas Verona, riuscendo anche a conquistare la convocazione in Nazionale italiana sotto la guida di Luciano Spalletti.

Il trasferimento del calciatore all’Atalanta sembrava ormai certo, ma tutto è saltato in seguito all’infortunio di Gianluca Scamacca. Ora, Fiorentina e Lazio restano in attesa, sperando di poterlo portare nelle loro fila. Stando a quanto riportato da LaLaziosiamonoi, il ds Fabiani lo avrebbe puntato per rinvigorire il centrocampo biancoceleste.