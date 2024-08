‘Ha appena firmato il contratto’: calciomercato Juve, dalla Premier arriva la conferma | La trattativa è andata a buon fine

Ancora novità per il calciomercato della Juve. Dalla Premier arriva la conferma dell’imminente firma sul contratto dopo la trattativa.

La nuova Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta sta prendendo forma, con il direttore sportivo e l’allenatore che lavorano instancabilmente per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni bianconere.

A meno di due settimane dall’inizio della nuova stagione di Serie A, i dirigenti juventini sono immersi nel mercato estivo, determinati a rinforzare la rosa e renderla competitiva. Gli occhi sono puntati su nuovi innesti, con l’obiettivo di riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio italiano.

Da settimane, la Juventus è alla ricerca di un difensore di alto profilo e sembrava ormai vicina a chiudere un grande colpo per il reparto arretrato. Tuttavia, nelle ultime ore, è arrivata la conferma dalla Premier League che il giocatore sarebbe ormai prossimo alla firma del contratto con un’altra squadra, dopo una trattativa serrata. Ecco di chi stiamo parlando.

Juventus: addio a Todibo

Sembrava ormai fatta e i bookmakers davano il trasferimento in bianconero per concluso. Ma nelle ultime ore è arrivata la conferma dell’imminente trasferimento di Jean-Clair Todibo dal Nizza al West Ham. Gli Hammers avrebbero infatti battuto la concorrenza dei bianconeri offrendo un ricco contratto e l’importo richiesto dal Nizza per il talentuoso difensore francese.

Ad essere determinante è stato il rallentamento della trattativa nelle ultime ore, con la Juventus che sembrava poter chiudere l’affare, ma che non è riuscita però ad affondare il colpo. Il Nizza hanno infatti rifiutato l’offerta arrivata dalla Continassa, con i bianconeri che chiedevano il difensore francese in prestito con obbligo di riscatto. Nulla di fatto, quindi, Todibo non andrà alla Juventus.

Sirene inglesi per il difensore

Non ha convinto dunque l’offerta della Juventus per poter avere il difensore francese subito in squadra. Il Nizza ha infatti accettato l’offerta del West Ham che ha messo sul piatto 40 milioni di euro.

A rivelare i dettagli della trattativa sono stati i giornalisti di Sky Sport UK. Secondo gli esperti di calciomercato, infatti, il difensore avrebbe addirittura completato le visite mediche con il West Ham e la firma sul contratto appare imminente. L’annuncio potrebbe infatti arrivare già nei prossimi due giorni.