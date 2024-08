Napoli rinuncia, lui sta benissimo qui da noi | Niente da fare per Conte: non ci sarà alcun acquisto

Niente da fare per il nuovo allenatore del Napoli. La società rinuncia all’acquisto tanto ricercato: resterà dov’è.

Tra i club che, durante la scorsa stagione, hanno maggiormente deluso le aspettative c’è sicuramente il Napoli. Gli ex campioni in carica non solo non sono riusciti a riconfermarsi in vetta alla classifica della Serie A, ma non hanno raccolto punti a sufficienza per qualificarsi ad alcuna competizione europea.

Un vero e proprio fallimento della società campana che, però, ha deciso di rialzare la testa e affidare il proprio timone ad uno dei tecnici più capaci e talentuosi in attività: Antonio Conte. Tuttavia, la squadra – viste anche le uscite importanti, come quelle di Zielinski e, probabilmente, di Osimhen – deve essere rinforzata.

Dopo alcuni tasselli aggiunti alla rosa di Conte, però, arriva una notizia negativa per i tifosi dal punto di vista del calciomercato. Non c’è più nulla da fare, infatti, per l’acquisto tanto atteso. Il calciatore non andrà al Napoli e, probabilmente, resterà lì dov’è. Ecco di chi si tratta.

Nulla da fare per il nuovo acquisto

Da alcune settimane il nome di David Neres era stato accostato al Napoli. Gli azzurri erano infatti alla ricerca di un’attaccante esterno di esperienza e talento e il 27enne brasiliano del Benfica sembrava poter essere la scelta giusta. Tuttavia, sembra che non ci sarà nulla da fare per il nuovo acquisto del Napoli.

A dare maggiori informazione sulla situazione dell’attaccante classe ’97 è stato il tecnico del Benfica, Roger Schmidt. Durante la conferenza stampa il tecnico ha infatti affermato che al momento “Neres è ancora un calciatore del Benfica“. Ma ha anche ricordato che sul giocatore ci sarebbero anche alcuni club interessati al suo acquisto.

Il futuro di Neres

Dalle parole dell’allenatore filtra l’intenzione di voler provare a trattenere il giocatore e farlo restare lì dov’è. Tuttavia, a detta di Schmidt, “le cose vengono gestite da diverse persone”. Dunque il futuro di Neres sembra essere tutt’altro che chiaro.

Il Napoli potrebbe tentare infatti un assalto finale durante l’ultima settimana di calciomercato, ma al momento la trattativa sembra essere giunta ad una fase di stallo. Ulteriori novità potrebbero esserci nei prossimi giorni, con De Laurentis che potrebbe provare a portare a Napoli l’attaccante del Benfica.