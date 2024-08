‘Te ne vai insieme a Koop’: Gasperini lo mette alla porta senza preavviso | La Dea blocca subito i sostituti

Il tecnico dell’Atalanta non ha più dubbi: il campione può andarsene e seguire le orme di Teun. Accadrà tutto nelle prossime ore.

Il mister degli orobici, Gian Piero Gasperini, negli ultimi giorni non ha nascosto il suo malcontento riguardo alla partenza ormai imminente dell’olandese Teun Koopmeiners, che sembra orientato a vedere nel suo futuro solo ed esclusivamente la Juventus.

La squadra di Thiago Motta, per utilizzare un termine calcistico, sta “marcando a uomo” il talento della Dea affinché possa trasferirsi a Torino e portare un salto di qualità alla prossima stagione dei bianconeri.

L’allenatore dei bergamaschi, da parte sua, non può di certo sorridere ed essere felice, soprattutto a causa dell’infortunio del suo bomber Gianluca Scamacca. Quest’ultimo ha riportato la rottura del crociato in seguito al match amichevole perso contro il Parma di Fabio Pecchia.

Scamacca sarà costretto a restare fermo ai box per almeno sei mesi, il che ha portato la società a cambiare immediatamente i suoi piani. Si stava per chiudere l’acquisto del centrocampista del Napoli, Michael Folorunsho, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Gli intrecci di mercato

Tuttavia, tutto è saltato e questa ingente somma di denaro è stata poi incrementata da un’altra manciata di milioni per portare a Bergamo Mateo Retegui del Genoa. Questo effetto domino non ha fatto altro che creare delle situazioni del tutto particolari. L’allenatore dei rossoblù, Gilardino, ora spera di poter avere un nuovo centravanti in grado di garantirgli solidità nel reparto offensivo.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, si cercano acquirenti per il centrocampista della nazionale italiana. Fiorentina e Lazio restano in attesa e provano a strappare il talento ai partenopei. Tornando al discorso dell’Atalanta, c’è da capire come sostituire definitivamente Teun Koopmeiners a centrocampo. Il giocatore olandese, che ha un valore di mercato di circa 60 milioni di euro, ha tutte le carte in regola per diventare un campione straordinario anche con la maglia bianconera.

Musso verso la cessione

Per l’Atalanta, sono diversi i nomi dei calciatori che sono stati avvicinati nelle ultime ore e che potrebbero arricchire una squadra già di per sé estremamente competitiva. Ora però sembra che, dopo l’olandese, sia stato messo anche un altro talento nerazzurro alla porta. Scusandoci per il gioco di parole, è proprio uno dei due portieri che sembra non essere più il prescelto per Gasperini.

Stiamo parlando dell’estremo difensore Musso, che adesso sembra non essere più il titolare dell’Atalanta, sostituito da Marco Carnesecchi. Per Musso, nelle ultime ore, si è parlato anche dell’interesse del Napoli, che non trova più in Alex Meret un giocatore affidabile.