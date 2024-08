Juventus, chi la fa l’aspetti: la ‘vendetta’ nerazzurra si è consumata | Per Thiago Motta un problema enorme

Arriva la risposta dei nerazzurri alla Juventus. Ora Thiago Motta dovrà avere a che fare con un problema enorme. Ecco che cosa succede.

Con l’inizio della stagione 2024-2025 la Juventus ha dato il via al suo nuovo ciclo sportivo. I bianconeri hanno scelto un nuovo allenatore capace di dare un’identità completamente diversa e apportare un taglio netto con il passato.

Tutto ciò si è visto soprattutto durante il calciomercato estivo, con l’arrivo di calciatori in grado di soddisfare le richieste del nuovo mister e di far sognare i tifosi. Ma il condottiero dei bianconeri dovrà fare i conti anche con altri aspetti meno positivi che riguardano la dirigenza bianconera.

Dopo aver cercato di batterli sul tempo, ora arriva la vendetta dei nerazzurri nei confronti della Juventus. Per Thiago Motta ci sarà una bella gatta da pelare e nei prossimi giorni dovrà avere a che fare con un problema enorme. Ecco che cosa sta succedendo.

Arriva la vendetta dei nerazzurri

Lo scorso mercato di gennaio è stato piuttosto deludente per la Juventus. Il ds Giuntoli, appena insediato, ha voluto regalare subito alcuni colpi per rinforzare la squadra, ma senza ottenere l’effetto sperato. I giocatori arrivati durante il mercato di riparazione non hanno inciso sulle prestazioni della squadra, diventando piuttosto anonimi.

Tra questi vi è senza dubbio Tiago Djalò, difensore portoghese preso dal Lille e mai entrato in campo da titolare. Djalò era nel mirino dell’Inter prima di essere preso dalla Juventus e la mossa di Giuntoli fece pensare ad un ritorno dei bianconeri, sempre più competitivi sul mercato. Ma la realtà ha dimostrato il contrario. Ora i nerazzurri possono sentirsi soddisfatti.

Il fallimento dell’operazione Djalò

Il portoghese non ha inciso per nulla nella scorsa stagione della Juventus e ora è ufficialmente sul mercato. Le parole di Thiago Motta durante l’ultima conferenza sono state chiare: il portoghese – insieme ad altri membri dell’organico – sono considerati in uscita.

Un vero smacco per l’Inter che, da tempo vicina al difensore portoghese, può ritenersi soddisfatta del fallimento dell’operazione Djalò. Il calciatore ha un impatto sul bilancio bianconero di circa 5,1 milioni di euro e può essere considerato un primo errore del nuovo ds bianconero.