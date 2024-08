Niente Roma, il giocatore ha scelto i nerazzurri | 40 milioni spesi in un lampo

A sorpresa la Roma di De Rossi è stata beffata: il calciatore arriva ugualmente in Serie A ma vola dai nerazzurri

La Roma dei Friedkin allenata da Daniele De Rossi continua il suo processo di rivoluzione. Un progetto che sta stravolgendo totalmente la rosa in questa sessione di calciomercato estiva con tante cessioni e tanti acquisti ufficializzati e da ufficializzare ed un organico che vedremo all’opera per la prima volta il 18 agosto contro il Cagliari.

Analizzando le operazioni effettuate sono stati acquistati fino ad ora Mathew Ryan, Samuel Dahl, Angeliño, Enzo Le Fee, Matias Soulè e Artem Dovbyk e ceduti Hassem Aouar, Andrea Belotti, Leonardo Spinazzola, Rui Patricio e non riscattati Romelu Lukaku, Dean Huijsen, Rasmus Kristensen, Diego Llorente e Sardar Azmoun.

C’è ancora tanto lavoro da fare, con il prossimo obiettivo che è acquistare un esterno di centrocampo, nel cui ruolo è stato seguito un profilo individuato da mesi strappato però dai rivali dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, tra le società più attive in ambito mercato in Serie A.

Un elevato budget a disposizione e tanto appeal, tutto ciò grazie alla straordinaria stagione disputata lo scorso anno chiusa con un quarto posto in classifica, una finale di Coppa Italia persa contro la Juventus e una finale di Europa League vinta contro gli allora “imbattibili” del Bayer Leverkusen.

La Dea scatenata

La Dea continua a dimostrarsi una delle attuali migliori società del calcio italiano e continua ad evolversi a tal punto da voler ambire a vincere il suo primo Scudetto della storia, un qualcosa che se detto un decennio fa sarebbe stato considerato utopico.

La società nerazzurra ha incassata circa 60 milioni dalle cessioni già reinvestiti negli acquisti di Ibrahim Sulemana, Ben Godfrey, Mateo Retegui e nel prestito oneroso di Nicolò Zaniolo. Con Charles De Ketelaere che verrà contabilizzato nel bilancio 2025-2026, l’Atalanta è pronta a chiudere il suo quarto colpo estivo dall’enorme potenziale, reduce dalla vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 di calcio con la Spagna.

Tutto fatto

Si tratta di Marc Pubill, terzino destro spagnolo dell’Almeria, presente sui taccuini degli scout di tutta Europa. Parliamo di un classe 2003, piede destro, 23 presenze in Liga la scorsa stagione a causa di un infortunio ma titolare con la Spagna campione olimpica.

La fumata bianca è arrivata, la trattativa è stata semplice, agevolata dal fatto che i due club si conoscono già per l’operazione di El Bilal-Tourè, il calciatore è ad un passo dall’arrivo in Serie A per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Gasperini spera di poterlo utilizzare nella super sfida contro il Real Madrid per la Supercoppa Europea, dando manforte ad un reparto che ha già perso Holm, non riscattato, e Hateboer ceduto al Rennes.