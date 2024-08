Lazio, clamoroso tocca e fuggi a Formello | L’ultimo arrivato vicinissimo all’addio

Nemmeno il tempo di arrivare a Formello ed è già sul prossimo aereo: la Lazio non perde tempo, via alla cessione lampo

La nuova Lazio di Marco Baroni prende sempre più forma. Inizialmente i tifosi erano scettici per il suo arrivo, ma il presidente Claudio Lotito era più che certo che fosse l’uomo giusto dopo l’incredibile salvezza raggiunta in extremis con l’Hellas Verona.

Dopo anni di un’ottima carriera, sia da calciatore che da allenatore, finalmente il salto di qualità in una piazza importante come quella della Lazio che ha l’assoluto bisogno di ritornare ai vertici della classifica e qualificarsi per la Champions League, nonostante sia complicato per le tante concorrenti.

Non sarà facile per la squadra biancoceleste adattarsi all’ennesimo stile di gioco in pochi mesi dopo quello di Sarri e di Tudor, ma sembra stiano riuscendo ad entrare negli schemi di un allenatore che basa il suo sulla verticalità e sul pressing.

In fase offensiva meno possesso palla ma più attacco alla profondità, movimenti costanti con le spalle ruotate verso la portata avversaria, mentre in fase difensiva linea alta e pressing asfissiante dei singoli e mai copertura a zona ma uomo contro uomo; questi sono concetti chiave.

Rivoluzione totale

Oltre che dal punto di vista tattico la squadra della Capitale è stata rivoluzionata soprattutto nell’organico, abbandonando completamente le fondamenta del passato con le quali ha vinta e ha raggiunto grandi risultati, e aprendo un nuovo capitolo della storia della Lazio.

È stato ufficialmente riscattato Mateo Guendozi, acquistato Loum Tchaouna, Tijjani Noslin, Gaetano Castrovilli e preso in prestito Nuno Tavares mentre sono stati ceduti Felipe Anderson, Luis Alberto, Ciro Immobile, Luis Maximiano, Daichi Kamada; una vera e propria rivoluzione.

Avventura terminata

Alla lunga lista dei partenti potrebbe aggiungersi Matteo Cancellieri. Il classe 2002 fu inizialmente acquistato in prestito dall’Hellas Verona nell’estate del 2022, per poi essere riscattato l’anno successivo ad una cifra totale di 8.5 milioni di euro ed essere girato nuovamente in prestito all’Empoli.

La squadra toscana non ha esercitato il diritto di riscatto nonostante la buona stagione da 36 presenze, 4 gol e 2 assist, facendo fare al calciatore ritorno a Formello. La società non lo ritiene più al centro del suo progetto, costringendolo a trovare una nuova meta che, secondo quando riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, si tratterebbe del Parma, fortemente interessata al suo cartellino, con le parti che sembrerebbero molto vicine alla conclusione della trattativa con un prestito con diritto di riscatto.