Niente Hummels, Sartori pesca il difensore da Madrid: Bologna da Champions

Foto Massimo Paolone/LaPresse 8 Ottobre 2022 - Bologna, Italia - sport, calcio - Bologna vs Sampdoria - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Stadio Renato Dall’Ara. Nella foto: Giovanni Sartori (Bologna F.C.) osservaOctober 8, 2022 Bologna, Italy - sport, calcio - Bologna vs Sampdoria - Italian Serie A Football Championship 2022/2023 - Renato Dall’Ara Giovanni Sartori - foto LAPRESSE - Interdipendenza.com

L’effetto Champions si fa notare: il Bologna abbandona la pista Hummels e pesca il futuro centrale difensivo da Madrid

Nel test dell’amichevole disputata il 31 luglio tra Bologna ed Asteras e terminata sul punteggio di 3-3 si è ben notata la mano del nuovo mister, Vincenzo Italiano, con tanto però su cui lavorare, soprattutto in vista dell’avventura in Champions League.

Una qualificazione nella massima competizione europea che non veniva raggiunta da 60 anni; una vera e propria impresa che i rossoblù sono stati in grado di raggiungere la scorsa stagione posizionandosi quinti in classifica, dimostrando il loro valore contro ogni avversario incontrato.

Una partita che ha dimostrato tanto potenziale nel tridente con una difesa da rivedere salvata dai tanti salvataggi di Skorupski. Tante scintille da ambo le parti ed ottima costruzione nelle azioni offensive, con un’ottimo riempimento dell’area di rigore avversaria ma con tante incertezze nella retroguardia, caratteristiche che ricordavano la sua ex Fiorentina.

La squadra emiliana si è presentata con un 4-3-3, a tratti 4-2-3-1, stessi moduli utilizzati lo scorso anno da Thiago Motta ma con un equilibrio totalmente differente per il quale bisogna necessariamente intervenire sul calciomercato.

Acquisti e cessioni

C’è da sottolineare che la squadra che ha in mano adesso il mister italiano non è la stessa di quella avuto dall’italo-brasiliano. Non ha più Alexis Saelemaekers, giocatore dall’estrema duttilità tornato al Milan in seguito al mancato riscatto, non ha più Joshua Zirkzee, numero 9 dotato di tecnica pura, trasferitosi al Manchester United e non ha più Riccardo Calafiori, uno dei migliori difensori della scorsa stagione di Serie A, trasferitosi all’Arsenal.

Per adesso la società rossoblù ha riscattata Jens Odgaard e Remo Freuler ed acquistata Juan Miranda a titolo gratuito dal Betis, Emil Holm per 7 milioni dallo Spezia, Nicolò Cambiaghi per 10 milioni dall’Atalanta e Thijs Dallinga per 15 milioni dal Tolosa.

Sistemata la difesa

Manca il sostituto di Calafiori, il centrale difensivo, con Giovanni Sartori, ds del Bologna, che sogna il colpo Champions. Inizialmente fu sondato Mats Hummels, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Borussia Dortmund in seguito alla sconfitta in finale di Champions League contro i Blancos, ma la pista è stata abbandonata per un calciatore di Madrid.

Si tratta di Mario Hermoso, difensore spagnolo in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, alla ricerca di una nuova meta. I contatti fra le due parti sono stati avviati, ma la trattativa è in procinto di tramontare poichè il Bologna necessita con urgenza di un calciatore in quel ruolo, mentre il classe 1995 vuole attendere altre offerte prima di prendere la sua decisione definitiva.