Se a voi non serve, lo prendiamo noi | Baroni va a bussare in casa Juve: Motta glielo spedisce in 12 ore

L’allenatore della Lazio sa bene che con lui si farebbe il salto di qualità. Il ds Giuntoli è pronto a trattare un prestito secco.

La Lazio è una delle squadre più attese per questo nuovo campionato di Serie A. Claudio Lotito ha deciso di attuare una vera e propria rivoluzione biancoceleste, che ha portato via calciatori simbolo come Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, per promuovere un restyling totale.

Sono arrivati alcuni calciatori, come Castrovilli, Noslin, e Nuno Tavares, giusto per nominarne alcuni, alla corte del nuovo allenatore Marco Baroni. Quest’ultimo non ha mai guidato squadre in Europa, e per questo motivo i tifosi, quando è stato nominato come nuovo tecnico, di certo non hanno fatto i salti di gioia.

Il suo recente passato lo ha visto prima sulla panchina del Lecce e poi su quella del Verona, dove ha evitato la retrocessione in Serie B. Nonostante non avesse a disposizione squadre estremamente blasonate, ha dimostrato di poter attuare un buon gioco, tattiche serrate e soprattutto una determinazione che non è così comune.

Il patron della Lazio sicuramente stupirà i suoi tifosi con altri colpi di scena, soprattutto nel prossimo calciomercato. Si sta parlando incessantemente di come migliorare alcuni reparti, come la difesa e l’attacco.

Voglia di riscatto

Tra i tanti nomi di mercato che stanno circolando in queste ore, sicuramente qualche talento sarà reale e qualcuno sarà invece solo fantasia. La Lazio è sicuramente una squadra che dovrà migliorare sotto il punto di vista della collettività e dei risultati.

Lo scorso anno, si può dire che i biancocelesti sono stati, insieme al Napoli, tra le società che più hanno deluso in assoluto. Ora c’è voglia di riscatto, di rimettersi in gioco più forti che mai e, soprattutto, di ritrovare la via del gol, anche facendo ulteriori sacrifici economici con acquisti in entrata.

Milik nei piani della Lazio?

Per questo motivo la Lazio potrebbe bussare alla porta della Juventus e chiedere un attaccante che sembra essere fuori dai progetti di Thiago Motta. Stiamo parlando del polacco Arkadiusz Milik, che in Serie A ha vestito anche la maglia del Napoli.

Gli acciacchi fisici sicuramente non hanno agevolato il suo percorso nel nostro campionato, ma c’è da scommettere che, qualora ritrovasse spazio e continuità in un’altra squadra, potrebbe sicuramente andare in doppia cifra e mostrare di che pasta è fatto.