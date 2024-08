‘Ci ho ripensato, puoi partire’: Fonseca stravolge i piani del Milan | Ibra chiude uno scambio last minute

Il tecnico dei rossoneri lo accompagna alla porta. Ci ha ripensato ed ha bisogno di un vero leader: ecco di chi si tratta.

Paulo Fonseca sa bene che i tifosi rossoneri quest’anno non accettano più scuse. La squadra è di grandissimo livello considerando sia i giocatori che sono rimasti, sia i nuovi arrivi. Dal difensore Pavlovic all’attaccante Álvaro Morata, insomma, uno sguardo tutto europeo verso quelli che sono gli obiettivi stagionali imminenti.

Il nuovo allenatore vuole puntare a vincere il campionato ma non solo. Sembra essere orientato anche a occupare posizioni importanti in Champions League e in Coppa Italia. Le ultime stagioni per i milanisti non sono state delle più floride; infatti, bisogna tornare indietro di qualche anno per ricordare lo scudetto raggiunto quando in panchina c’era ancora Stefano Pioli.

Tra i giocatori che hanno lasciato la squadra sarebbe il caso di menzionare Olivier Giroud, che negli ultimi tre anni è stato il vero goleador dei rossoneri. Quest’anno ci si aspetta tantissimo dall’attaccante portoghese Rafael Leão che, comunque, anche durante gli ultimi Europei di calcio giocati in Germania non ha mostrato tutto il meglio di sé, soprattutto nella vena realizzativa.

Quest’anno, con Christian Pulisic a fornire assist e gol, si punta a portare il Milan nuovamente in alto, facendo in modo che la squadra rossonera possa lottare con tutte le sue forze per raggiungere obiettivi alla portata.

Gli obiettivi in mediana

Per rinforzare il centrocampo, negli ultimi giorni si è parlato tanto di Fofana ma anche di Lazar Samardžić dell’Udinese. Quest’ultimo potrebbe essere ceduto al Milan di fronte a un’offerta congrua che i friulani potrebbero tranquillamente valutare.

Con un’offerta adeguata, il presidente Gerry Cardinale potrebbe portare nella squadra del tecnico portoghese un giocatore di alta qualità e di ottimo livello, in grado di fare la differenza non solo in campionato, ma anche nelle varie competizioni internazionali.

Scambio con la Roma?

A tal riguardo, sarebbe anche opportuno dire che c’è un calciatore da poco rientrato a Milano che sembrava potesse essere imprescindibile nella prossima formazione titolare dei rossoneri, ma che in seguito alle ultime evoluzioni di mercato, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Stiamo parlando del centrocampista olandese Alexis Saelemaekers che, nell’ultimo campionato, ha giocato con il Bologna ottenendo discreti risultati con prestazioni importanti e assist che hanno messo in luce il suo talento.

Adesso, però, sembra che ci possa essere l’opportunità di vederlo vestire la maglia giallorossa della Roma, in quanto Fonseca non vorrebbe rinunciare al sogno di avere in squadra anche il centravanti inglese Tammy Abraham, che potrebbe all’occorrenza sostituire Álvaro Morata o giocare in un tandem d’attacco proprio con lo spagnolo.