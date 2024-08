Galliani ci ripensa, niente Keylor Navas: al suo posto arriva a zero un altro Campione d’Europa

I pali del Monza sono al sicuro. Trattativa in corso per portare un grande calciatore in Brianza: Navas è solo un ricordo.

Fresco di un compleanno ricco di soddisfazioni e di un matrimonio altrettanto importante, Adriano Galliani, con i suoi ottant’anni da poco compiuti, è pronto per una nuova stagione con il suo Monza. La squadra brianzola è stata prelevata alcuni anni fa da Silvio Berlusconi e dallo stesso Galliani, che sono riusciti a riportarla dalla Serie C al calcio che conta con ottimi risultati.

In modo particolare, il compianto presidente Berlusconi e il “Condor” sono riusciti anche nell’impresa di mettere in luce due talenti: Raffaele Palladino e Andrea Colpani. Il primo, giovane allenatore e in passato centravanti di alcune squadre importanti come il Genoa, ha ora salutato Monza per trasferirsi alla Fiorentina.

Colpani, centrocampista giovane e futuro della Nazionale italiana, ha seguito il suo allenatore per dare alla città di Firenze ciò che negli ultimi anni è mancato, soprattutto nel centrocampo. A tal riguardo, va detto che questi due grandi talenti sono quindi da rapportare proprio alla gestione societaria di Berlusconi e Galliani.

Quest’ultimo ha ora affidato le chiavi della squadra a un altro giovane allenatore emergente, esordiente in Serie A. Stiamo parlando di Alessandro Nesta, che in passato è stato una bandiera del Milan quando vi erano proprio Galliani e Berlusconi.

I primi segnali

Il Monza, negli ultimi anni, non ha mai nascosto le proprie ambizioni che possono portare la squadra in Europa. Nelle prime amichevoli stagionali si sono messi in grande mostra giocatori come Dany Mota, Milan Đurić, Birindelli e Armando Izzo.

Il mercato però freme e i tifosi vogliono nuovi calciatori che possano soprattutto andare a sopperire al vuoto a centrocampo creato dalla partenza di Colpani. Sono diversi i nomi sondati nelle ultime ore che potrebbero tornare utili a Nesta per rinvigorire la linea mediana e la trequarti, che per fortuna ha ritrovato Gianluca Caprari, fermato durante la scorsa stagione a causa di un grave infortunio.

Rui Patricio al Monza

La società brianzola, dal suo punto di vista, sa bene che deve rinforzare anche il reparto difensivo, in modo particolare la porta. L’ex portiere Michele Di Gregorio è diventato il nuovo portiere della Juventus e sarà il titolare dei bianconeri per la prossima stagione. Negli ultimi giorni sono state valutate le posizioni di altri portieri come ad esempio Pierluigi Gollini, che è diventato il nuovo estremo difensore del Genoa, e Keylor Navas, che fino a due anni fa era stato vicinissimo a vestire i colori azzurri del Napoli. Si è parlato anche dell’ex portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, che però sembra nelle ultime ore essere stato sondato anche dalla Fiorentina di Raffaele Palladino. Allora, chi potrebbe essere questo ex campione d’Europa a difendere i pali del Monza?

Stiamo parlando dell’ex portiere della Roma, Rui Patrício, che con il Portogallo ha vinto il campionato d’Europa nel 2016. Per lui sarebbe un’annata di riscatto, soprattutto perché nelle ultime stagioni non si è distinto per grandissime prestazioni ed è per questo che, con una carta d’identità non così avanzata, potrebbe riscattarsi in un campionato di club e tornare in grande anche con la sua Nazionale. Stando a quanto riportato da sportitalia.it, il portoghese ha già fissato le visite mediche.