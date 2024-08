“Con me perdi il posto”: Conte il cecchino fa fuori un titolarissimo | Manna ha già in pugno il sostituto: triennale e si firma

Il tecnico del Napoli ha preso una decisione inaspettata: l’eroe dello Scudetto messo alla porta. Individuato già il sostituto giusto.

Antonio Conte è sicuramente l’allenatore più atteso per questo nuovo campionato di Serie A. Il nuovo tecnico del Napoli, ha l’arduo compito di risollevare le sorti dei partenopei dopo un’annata veramente deficitaria. Il 10º posto in classifica, infatti, non è stato assolutamente dimenticato né tifosi né dei tanti appassionati di calcio.

Dopo aver vinto il terzo Scudetto nella sua storia con la guida tecnica di Luciano Spalletti nessuno avrebbe pensato che l’anno seguente sarebbe stato così terribile. Tre allenatori cambiati, debacle più totale in Europa in campionato e, come se non bastasse, calciatori che hanno giocato al di sotto delle aspettative.

Fra questi sarebbe il caso dimensionale Victor Osimhen che nell’annata dello Scudetto si è laureato capocannoniere del campionato italiano mentre, l’anno successivo, è stato parecchie volte in difficoltà e non ha trionfato nemmeno in Coppa d’Africa con la sua Nigeria.

Ora però il calciatore sembrerebbe essere pronto a valutare le offerte che possono venire nei prossimi giorni dalla Premier League in modo particolare dall’Arsenal. Il Chelsea, infatti, nelle ultime ore sembrerebbe essersi defilato nella corsa ad acquistarlo ed è per questo che ci si aspetta che possa esserci un vero e proprio colpo di scena nelle prossime ore.

La telenovela dell’estate

In realtà, anche il Paris Saint-Germain resta ancora alla porta perché potrebbe fare un’offerta al presidente Aurelio De Laurentiis senza però pagare l’intera clausola rescissoria. Come sappiamo, tale clausola ammonta a circa 130 milioni di euro. I parigini non sembrerebbero essere così propensi a sborsare tale cifra ed è per questo che stanno lavorando nel proporre contropartite tecniche o comunque a chiedere uno sconto non così relativo al patron azzurro.

De Laurentiis però vorrebbe valutare anche proposte dall’Arabia Saudita anche se l’attaccante nigeriano invece non sembrerebbe essere così convinto delle proposte arabe. Conte freme in quanto non vede l’ora che Victor possa andar via non perché non lo stimi ma semplicemente perché sa che non sarà il suo bomber la prossima stagione di Serie A che partirà fra pochi giorni. Sta aspettando con ansia e trepidazione Romelu Lukaku, il bomber che all’Inter con lui è stato davvero devastante.

Meret nel mirino dei viola

Fuori dagli schemi tecnici tattici del Chelsea, Big Rom, vuole assolutamente approdare in Campania per diventare il nuovo idolo dei tifosi e rilanciarsi cercando di riconquistare nuovamente quelle vette importanti del ruolo da capo capocannoniere in Italia. In realtà però sembrerebbe che uno degli ex titolari storici del Napoli non sembrerebbe essere così sicuro di mantenere il posto tra i pali. Stiamo parlando del forte portiere friulano Alex Meret che sembrerebbe essere rientrato nel mirino della Fiorentina del nuovo tecnico Raffaele Palladino, come appreso da Radio Crc.

Quest’ultimo, infatti, non propriamente convinto a sua volta di Pietro Terracciano, potrebbe richiedere il cartellino del giocatore del Napoli che è in scadenza nel 2025. Solo a quel punto, Giovanni Manna potrebbe muoversi per portare uno svincolato di lusso a difendere i pali del Napoli. Sarebbe il caso di menzionare David de Gea che ha alle spalle ha un passato importante in Spagna ma soprattutto in Premier League con il Manchester United. Quindi, arrivare in azzurro per lui sarebbe un modo per rilanciarsi e tornare a disputare le partite nel calcio che conta.