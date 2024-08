Milan sedotto e tradito: ‘Non vuole più giocare con noi’ | Il top player ha voltato le spalle

Alla fine il top player di livello assoluto ha scelto un’altra strada. Milan tradito prima di essere stato sedotto.

Continuano le trattative di calciomercato durante una finestra di scambi e cessioni sempre più fitta e intensa. Manca meno di un mese alla chiusura delle trattative e tutte le squadre si stanno impegnando per formare le proprie rose e chiudere gli ultimi accordi.

Tra queste c’è il Milan, il cui obiettivo sarà quello di aumentare le capacità generali della propria squadra per poter raggiungere risultati ben più ambiziosi rispetto al fallimento dello scorso anno. Ma quest’ultima fase di calciomercato non si apre affatto nel migliore dei modi.

Un top player di livello internazionale ha infatti deciso di voltare le spalle al Milan. Dopo una prima e apparente indecisione, il calciatore ha deciso di non voler giocare più in maglia rossonera. Ecco di chi si tratta.

Scelto l’Atletico Madrid

Javi Guerra è sempre più vicino all’Atletico Madrid. Il calciatore classe 2003 del Valencia sembra infatti aver preso la sua decisione dopo un lungo periodo di corteggiamento durato tutta l’estate. A Madrid è stato voluto fortemente e, secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista avrebbe deciso la sua destinazione.

Da tempo nel mirino del Milan, Guerra ha invece deciso di non lasciare la Spagna per l’Italia e accasarsi con i Colchoneros. La sua prima scelta è stata la squadra di Simeone e ormai sembra tutto fatto per il trasferimento milionario a Madrid dopo il lavoro degli uomini di mercato della società.

Le cifre dell’accordo

Secondo quanto riferito da Relevo, l’affare Javi Guerra-Atletico Madrid è ormai cosa fatta. I due club hanno infatti raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento del calciatore e un’intesa definitiva sarebbe arrivata proprio nelle scorse ore.

Il trasferimento avverrà sulla base di un accordo di 25 milioni di euro per il cartellino di Javi Guerra. Prevista inoltre una percentuale sulla futura rivendita del calciatore a vantaggio del Valencia. Dunque è stata surclassata quella che poteva essere una pericolosa concorrenza da parte e del Napoli. A convincere il calciatore è stata una maggiore convinzione da parte degli spagnoli che hanno messo sul piatto cifre inarrivabilii.