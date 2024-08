‘Prendi pure il numerino e mettiti in coda’, Manna fa la voce grossa | Osimhen sistemato per le feste

Il percorso del nigeriano in azzurro è ai titoli di coda. Finalmente trovata la sistemazione giusta per poi accogliere Big Rom in Campania.

Quella che sembrava essere un’estate piuttosto chiara per i tifosi del Napoli si sta rivelando un vero e proprio enigma che porta il nome di Victor Osimhen. Quest’ultimo, nell’annata dello Scudetto, è riuscito a imporsi in campionato a suon di goal, laureandosi capocannoniere del campionato italiano.

Ciò aveva indotto diverse squadre straniere, tra cui il Paris Saint-Germain e società della ricca Arabia Saudita, a interessarsi a lui. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, considera il bomber nigeriano la gallina dalle uova d’oro che però, nell’ultimo campionato, più che gallina è stato un pulcino.

Considerando i vari impegni in Coppa d’Africa e un campionato che in linea di massima di certo non è stato super performante per tutta la squadra azzurra, la clausola rescissoria pensata e voluta al rinnovo del contratto del calciatore su una cifra vicina ai 130 milioni di euro sembra essere proibitiva per tutte le società.

Un attaccante come Osimhen, che ha il senso del goal, dribbling, determinazione e grinta da vendere, farebbe comodo a tante società ambiziose. Le uniche squadre che sarebbero pronte a offrire cifre di questo genere per acquistare il suo cartellino sembrerebbero essere solo società arabe.

Big Rom freme

Al momento, però, il campioncino vorrebbe restare in Europa per disputare la Champions League ad alti livelli. È per questo che il padrone dei partenopei sarebbe propenso a un piccolo sconto sulla clausola purché il prezzo non venga declassato con offerte più cartellini di calciatori che al momento non sembrerebbero entrare nelle preferenze del tecnico Antonio Conte.

Quest’ultimo, infatti, ha già chiarito che vuole Romelu Lukaku come bomber del Napoli per la prossima stagione. Ha avuto già modo di allenarlo ai tempi dell’Inter, dove si è distinto per grandi capacità tecniche e tattiche, segnando come un martello pneumatico. Ora però c’è da sistemare, e anche in fretta, la questione Osimhen, considerando che a giorni ci saranno i primi impegni stagionali importanti, ovvero il match di Coppa Italia contro il Modena che si disputerà il prossimo sabato 10 agosto.

L’Arsenal fa sul serio

Fra circa 10 giorni inizierà anche il campionato di Serie A, dove gli azzurri devono dimostrare di essere tornati protagonisti con la voglia di vincere e confermarsi come avvenuto due anni fa. Ora però sembra che la strada si stia delineando sempre di più. Il direttore sportivo Giovanni Manna, estremamente in gamba e duttile, ha già portato a Napoli diversi giocatori importanti come Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin.

Ora si sta lavorando alla cessione di Victor Osimhen, per la quale, oltre al Chelsea e al Paris Saint-Germain, sembrerebbe essersi inserita un’altra società inglese in lizza per portare a casa il nigeriano. Stando a quanto appreso dal Corriere del Mezzogiorno, l’Arsenal farebbe faville con un attaccante del suo calibro. Al momento, però, le possibilità economiche dei Gunners sembrerebbero essere leggermente lontane dalle pretese di De Laurentiis. Solo nelle prossime ore scopriremo quale sarà la nuova casacca del nigeriano.