Era un pupillo di Tuchel, adesso sbarca in Serie A: ‘Rinforzo di altissimo livello’ | Seconda giovinezza con la maglia della Juve

Potrebbe approdare nella massima serie italiana. Ecco perché potrebbe essere un rinforzo di altissimo livello per la Juventus.

Il calciomercato continua ad impazzare durante questo finale estivo sempre più caldo e imprevedibile. La Juventus, tramite le parole del suo nuovo allenatore Thiago Motta, ha fatto sapere che molti dei suoi giocatori sono in uscita (tra cui anche Federico Chiesa e Kostic).

Ecco quindi che i bianconeri potrebbero essere ancora molto attivi durante quest’ultima fase di calciomercato in entrata, sorprendendo i propri tifosi con alcuni colpi davvero impressionanti.

Nelle ultime ore, infatti, si è fatta larga l’ipotesi di un vecchio pupillo di Tuchel che potrebbe approdare in Serie A. Ecco di chi si tratta e perché potrebbe essere un rinforzo di altissimo livello per la Juventus.

Nuovo rinforzo per la Juve

Layvin Kurzawa è ormai senza una squadra dopo aver lasciato definitivamente il Paris Saint-Germain Il calciatore sta cercando una nuova sistemazione e vorrebbe ripartire proprio dall’Italia. Il terzino 31enne è infatti al centro del mirino di molti club e continua il suo allenamento a La Turbie con il suo Monaco.

Più volte ha infatti dichiarato di voler tornare a giocare a calcio e ora la sua intenzione sembra proprio quella di voler riprendersi la sua carriera e tornare ad altissimi livelli. Un’opportunità che potrebbe essere offerta soprattutto dalla Juventus, in cerca di un terzino di altissima qualità ed esperienza.

Scende in campo l’agente

Un aiuto determinante per la carriera del calciatore francese arriverà sicuramente dal suo entourage. Kurzawa ha infatti fatto sapere che è aperto alla possibilità presentata da qualsiasi progetto, a prescindere dall’aspetto finanziario. La soluzione Juventus, ad oggi, sembra essere più una suggestione che una possibilità concreta.

Tuttavia, nel 2020 Kurzawa era davvero ad un passo da andare a Torino, come dichiarato dallo stesso giocatore. Dunque non è affatto escluso che nei prossimi giorni si possa aprire nuovamente la finestra per un trasferimento in maglia bianconera da parte del 31enne francese. Giuntoli ci sta pensando e la necessità di Thiago Motta di avere un nuovo terzino su cui puntare potrebbe sposarsi con la predisposizione del francese a trasferirsi in Serie A.