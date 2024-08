Ho già individuato il tuo sostituto, la porta è quella lì | Conte liquida lo liquida senza mezze misure: Manna gli ha già trovato casa altrove

Le direttive del tecnico azzurro sono chiarissime: il gioiellino messo alla porta senza pensarci troppo. Per lui ancora Serie A in futuro.

Antonio Conte, in queste prime battute di amichevoli estive, ha già fatto il punto della situazione per cercare di capire quali giocatori possano essere utili al Napoli e chi, invece, possa partire. In particolare, sappiamo bene che il tecnico pugliese ha già preparato la lista dei partenti, composta da tutti quei calciatori che non rientrerebbero nel suo progetto.

In modo specifico, sarebbe però corretto dire che Victor Osimhen è presente in questo elenco non perché non abbia la stima del tecnico, ma semplicemente perché la sua partenza è ormai già scritta da tempo.

Il calciatore nigeriano attende che una delle squadre di Premier League o il Paris Saint-Germain possa pagare la clausola rescissoria o una cifra vicina per convincere Aurelio De Laurentiis. Al momento, però, il patron azzurro sembra aver rispedito al mittente alcune proposte che non sarebbero state congrue alle sue richieste.

Per questo motivo, Romelu Lukaku, il bomber individuato da Antonio Conte, è costretto ad aspettare prima di poter approdare in azzurro. L’ex centravanti di Inter e Roma accetta di buon grado la possibilità di trasferirsi in Campania, anche perché una piazza come Napoli sarebbe l’ideale per dargli lustro e importanza, come cerca ormai da diverso tempo.

La lista dei partenti

Come se non bastasse, sarebbe opportuno dire che Big Rom, non rientrando più nei piani del Chelsea, sta rifiutando le proposte di tante squadre pur di attendere l’offerta del Napoli e ritrovare il tecnico Antonio Conte. In azzurro, sembrano esserci dei calciatori che, però, potrebbero lasciare la squadra sin da subito. Tra questi, sarebbe il caso di parlare del difensore brasiliano Natan, giunto lo scorso anno, ma che sembra non aver convinto il tecnico pugliese in questa prima fase di preparazione estiva.

Su di lui sembrano essersi mosse sia il Parma che l’Empoli, che lo prenderebbero in prestito per far sì che possa maturare ancor di più nel campionato italiano. D’altra parte, il centrocampista Michael Folorunsho sembrava ad un passo dal vestire la maglia dell’Atalanta. L’offerta da 15 milioni di euro era stata accettata, ma tutto è stato poi annullato in seguito al grave infortunio subito dal bomber Gianluca Scamacca. I soldi sono stati conservati e reinvestiti per prendere la punta che serve a Gian Piero Gasperini, ovvero Mateo Retegui del Genoa.

Gaetano verso il Cagliari

Tra gli altri giocatori che sembrano non rientrare nel progetto Napoli per il prossimo anno, sarebbe opportuno parlare del centrocampista Gianluca Gaetano. Quest’ultimo, che sembrava aver trovato nel Parma la squadra giusta, si è poi ritrovato con un dietrofront, in quanto la società emiliana avrebbe offerto 8 milioni per il suo cartellino, mentre De Laurentiis ne vuole almeno 12.

Per lui, quindi, si può ipotizzare un ritorno al Cagliari, come riportato da Nicolò Schira, dove ha fatto bene lo scorso anno, oppure la permanenza in azzurro in assenza di proposte allettanti. Nelle prossime ore scopriremo il destino del forte centrocampista campano.