Delusione Ibrahimovic, Fonseca e tifosi costretti ad accontentarsi | In attacco c’è il colpo low cost

Alla fine è arrivata l’ufficialità. Ora Ibrahimovic e Fonseca sono costretti ad accontentarsi. Ecco chi arriva in attacco.

Nuova stagione, nuovi obiettivi per il Milan. Dopo un anno giudicato piuttosto deludente, i tifosi rossoneri sono alla continua ricerca di riscatto. L’asticella degli obiettivi si è ulteriormente alzata e la dirigenza dei diavoli sa bene che questo deve essere l’anno della rinascita.

Ecco perché, fin dall’apertura del calciomercato, il Milan ha cercato di rinforzare la rosa con innesti di primo livello. Dopo l’addio di Giroud è infatti arrivato il fresco campione d’Europa con la nazionale spagnola, Alvaro Morata, ma la rosa non sembra affatto completa.

Tuttavia, mentre si cerca un altro attaccante per completare il reparto, i rossoneri devono fare i conti con un mancato acquisto. Per Ibrahimovic e Fonseca, infatti, è arrivata una cocente delusione dal calciomercato. Ora ci si dovrà quindi accontentare.

Delusione Milan

Alla fine il colpo in attacco non è arrivato. Niclas Fullkrug, da tempo corteggiato dagli uomini di mercato rossoneri, non arriverà a Milano. L’attaccante tedesco, tra i migliori dell’ultimo Europeo della Germania, era la prima scelta per l’attacco dopo l’arrivo di Alvaro Morata. Le attenzioni del Milan erano ben note, ma il corteggiamento non ha prodotto l’esito sperato.

Per Fullkrug, infatti, si aprono le porte della Premier League: sarà un giocatore del West Ham. Gli Hammers hanno infatti annunciato l’acquisto del classe 1993 per un affare di circa 26 milioni di euro più 4 di bonus. Il calciatore ha appena firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028 con un ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione.

L’alternativa in attacco

Sfumato Fullkrug, il Milan è comunque alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Ecco quindi che potrebbe aprirsi uno spiraglio per un innesto di prepotenza. Il nome nuovo è quello di Nikola Krstovic del Lecce. Il calciatore montenegrino ha aperto la scorsa stagione con grande convinzione, calando però nella seconda parte del campionato.

Per il classe 2000 il Milan potrebbe fare un tentativo, visto anche il costo non altissimo del 24enne. Per portare a Milano il montenegrino, infatti, potrebbe bastare un’offerta intorno a 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni, quindi, i dirigenti rossoneri potrebbero tentare l’assalto.