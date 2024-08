“Questa è la squadra che fa per te”: Thiago Motta lo accompagna all’uscita | Il pupillo dei tifosi prepara le valigie ma resta in Serie A

Il bomber è destinato a lasciare a sorpresa i bianconeri. Il tecnico non lo vede nei suoi piani: a giorni raggiungerà la nuova squadra.

Thiago Motta è sicuramente tra gli allenatori più attesi di questo nuovo campionato che partirà fra pochi giorni. L’allenatore della Juventus sa bene che i tifosi bianconeri si aspettano un’annata straordinaria, in cui si possa brillare su più fronti. Campionato, Coppa Italia e Champions League sono obiettivi da conquistare con le unghie e con i denti, portando a casa risultati importanti.

Al momento, il calciomercato ha regalato dei colpi davvero significativi, partendo dalla porta fino al centrocampo. A difendere i pali dei bianconeri ci sarà l’ex estremo difensore del Monza, Michele Di Gregorio, che avrà l’importante compito di essere il numero uno dei piemontesi.

In difesa, l’arrivo del difensore Cabal sembra essere l’acquisto giusto per risollevare una fascia che lo scorso anno ha fatto parecchia fatica. A centrocampo sono arrivati due giocatori davvero importanti: il francese Khephren Thuram, fratello di Marcus dell’Inter, e il brasiliano Douglas Luiz.

Quest’ultimo, con il vizio del gol accentuato, ha confermato che sarà disposto a giocare anche come un vero numero sei su una linea più difensiva qualora l’allenatore lo richiedesse. Nonostante ci sia ancora un po’ da lavorare, il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners sembra orientato a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

I poco graditi a Motta

Il suo acquisto si rivelerebbe estremamente utile per far sì che la Juventus possa davvero fare il salto di qualità che i tifosi aspettano da tanto tempo. Per dei giocatori che arrivano, ce ne sono altri destinati a partire o che sono già andati via. Tra questi, sarebbe il caso di parlare dell’attaccante argentino Matías Soulé, che ha lasciato definitivamente Torino per tornare nel Lazio, questa volta non a Frosinone ma con la Roma. Qui ha ritrovato un altro argentino, Paulo Dybala, con cui creare un tandem d’attacco esplosivo alle spalle dell’ucraino Dovbyk, scelta che sembra essere scontata per Daniele De Rossi.

Sarebbe opportuno parlare anche di Federico Chiesa, il quale, con un contratto in scadenza nel 2025, sembrava non rientrare nei progetti dell’allenatore Thiago Motta. Tuttavia, proprio il calciatore, nelle ultime ore, ha pubblicato un commento su Instagram in cui ha mostrato due pallini, uno di colore bianco e uno di colore nero, simboleggiando proprio i colori della Vecchia Signora. Che possa restare a Torino e rientrare a gran sorpresa nei progetti del tecnico? Lo scopriremo presto.

Milik verso il Genoa?

Un altro calciatore che sembra essere destinato alla cessione è il centravanti polacco Arkadiusz Milik. Quest’ultimo, infatti, potrebbe ritrovarsi a sorpresa come il nuovo attaccante del Genoa. Alberto Gilardino, che si ritrova quasi all’inizio del campionato senza il suo bomber Mateo Retegui, ceduto all’Atalanta di Gasperini, ha necessità di rinforzare il reparto offensivo.

L’ex attaccante del Napoli e attuale centravanti della Juventus potrebbe giocarsi le sue chances in Liguria, ritornando a essere un titolare inamovibile e avendo alle spalle un certo Albert Guðmundsson, che potrebbe continuare a fare le gioie dei tifosi rossoblù.