Simeone, precampionato da star: ‘Vieni da noi, sei titolare’ | Conte ha detto ok alla cessione in Serie A

Il bomber argentino è pronto al salto di qualità. La storia col Napoli è al capolinea: pronto per lui un posto da titolarissimo.

Se dovessimo stilare una classifica dei calciatori che più si sono messi in mostra in questa prima fase di preparazione estiva, sarebbe opportuno parlare di Giovanni Simeone, l’attaccante argentino del Napoli.

Quest’ultimo, soprattutto nell’ultima partita contro i campioni d’Albania, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un titolare fisso e inamovibile. Antonio Conte lo ha utilizzato il più possibile, anche se sembra che la sua posizione in squadra possa essere messa a dura prova qualora dovesse arrivare Romelu Lukaku.

Il bomber belga, come ben sappiamo, sta fremendo per poter lasciare definitivamente il Chelsea e raggiungere il suo mentore nel capoluogo campano. Tutto dipende dalla cessione di Victor Osimhen, il quale ha estimatori in Inghilterra, tra cui i Blues, e soprattutto in Francia con il Paris Saint-Germain in prima fila.

Simeone, quindi, si ritrova ad essere comunque una seconda scelta e a non essere considerato minimamente come il nuovo titolare dell’attacco azzurro. Nell’annata dello Scudetto, in molti ricorderanno quanto sia stato determinante soprattutto nei match di Champions League.

Le esperienze in A

Il suo carisma, la sua determinazione e il suo estro da bomber lo elevano tra i migliori nel suo ruolo. In Italia si è messo in mostra soprattutto con squadre come la Fiorentina e l’Hellas Verona. Ora però sembra che il suo percorso in Campania sia giunto al termine.

Qualora quindi Giovanni Manna dovesse cederlo, non è da escludere che oltre a Big Rom possa arrivare un nuovo centravanti per fare sì che il turn-over possa essere garantito, nonostante quest’anno il Napoli non disputerà coppe europee.

Nada supera la preparación y la motivación. 😁⚽️💪🏻 pic.twitter.com/68DN0ZMx3l — Giovanni Simeone (@simeonegiovanni) July 29, 2024

Simeone vicino alla Lazio

Ma quale squadra di Serie A sarebbe pronta ad affidare le chiavi dell’attacco al Cholito? Dovremmo parlare di una società che continua a leccarsi le ferite dopo una stagione quasi fallimentare. Una squadra che ha visto l’esonero del suo allenatore storico e una rivoluzione che sta portando la squadra ad un cambio davvero molto radicale.

È la Lazio del patron Claudio Lotito che, dopo aver affidato la guida tecnica della squadra a Marco Baroni, sarebbe ben propenso ad avere Simeone al centro dell’attacco, considerando anche la sua grande mobilità nell’area di rigore. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.