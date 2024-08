Da Cagliari a Milano per vincere lo Scudetto: ‘Ho realizzato il mio sogno’ | Atteso per le visite mediche

Tra i migliori dell’ultima stagione del Cagliari, adesso firma per il Milan, realizza il sogno di giocare con i rossoneri

Era tornato in Serie A ed è riuscito a mantenere la categoria il Cagliari. Eppure al termine del girone d’andata la squadra era in crisi e al penultimo posto in classifica. La primavera ha portato convinzioni, gioco e la salvezza al club guidato da Claudio Ranieri che si è tolto l’ennesima soddisfazione, l’ultima della sua carriera da allenatore.

I sardi hanno festeggiato così la permanenza nella massima serie italiana e ripartono da Davide Nicola, artefice di un’altra complicata salvezza, quella conquistata alla guida dell’Empoli nei minuti di recupero dell’ultimo match contro la Roma.

La preparazione continua e l’ultimo test, vinto contro il Catanzaro, ha mostrato una squadra già in palla in vista del debutto in campionato. Necessari alcuni ritocchi sul mercato per poter essere più competitivi, in particolare in attacco dove il principale terminale offensivo resta l’esperto Pavoletti.

Uno dei protagonisti della scorsa stagione sta però per lasciare il Cagliari. Il rendimento non ha lasciato indifferenti i top club ed è arrivata l’offerta da parte del Milan che ha così chiuso l’affare, rinforzando con un profilo di grande qualità il proprio organico.

Il Milan acquista un nuovo portiere dal Cagliari, accordo trovato con il giocatore

Simone Scuffet, dopo alcune stagioni sottotono, si è rilanciato, all’età di 28 anni, con la maglia del Cagliari. Dopo aver ottenuto la salvezza con i sardi da titolare, il portiere è ora vicino a firmare per il Milan.

I rossoneri pensano a lui dopo l’infortunio occorso a Marco Sportiello che terrà fuori l’ex Atalanta per quasi due mesi. La grande occasione di vestire la maglia di un top club italiano, dopo una lunga gavetta iniziata tra le file dell’Udinese e continuata anche in Romania e a Cipro prima del ritorno in Italia.

Chi può andare al Cagliari come nuovo portiere, arriva anche lui da Udine

Il sostituto di Scuffet per la rosa di Davide Nicola dovrebbe essere Marco Silvestri, elemento in uscita dall’Udinese, nelle scorse ore accostato al Monza prima che i brianzoli chiudessero per Keylor Navas.

Il mercato dei portieri è più attivo che mai, con molte compagini di A che hanno cambiato il proprio numero 1, un ruolo cruciale per poter ottenere i rispettivi obiettivi prefissati.