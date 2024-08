Addio Adeyemi, Giuntoli risparmia e pesca in Serie A dalla rivale storica: l’attacco adesso è da Champions League

Il football director dei bianconeri accontenta il tecnico: in chiusura un colpo da vero stratega. Vlahovic avrà un top player al suo fianco.

La Juventus sta lavorando incessantemente per regalare al suo allenatore Thiago Motta una squadra arrembante e ricca di grandi talenti. L’obiettivo è cancellare le ultime annate non proprio performanti.

Cristiano Giuntoli, football director dei bianconeri e grande tifoso della squadra piemontese, vuole assolutamente dimostrare la sua qualità. Sta conducendo un calciomercato meticoloso e attento si possono ottenere grandissimi risultati.

A tal riguardo, va detto qualcosa di molto importante: Thiago Motta vuole una squadra che non molli mai. Composta da giocatori pronti al sacrificio per il bene della squadra e della tifoseria. I sostenitori bianconeri si aspettano grandi cose. Anche perché negli ultimi anni l’ex allenatore del Bologna ha dimostrato di essere molto forte, pragmatico e serio.

Ora però è lecito parlare anche di un’altra questione molto importante. Nonostante il calciomercato sia stato molto attento e meticoloso, c’è ancora tanto da fare, soprattutto per delle scelte non propriamente congeniali all’allenatore.

I nuovi volti

Infatti, va detto che il nuovo allenatore della Juventus, in queste prime uscite stagionali, sta provando diversi calciatori che però non gli danno la totale sicurezza per il prossimo campionato che inizierà tra poche settimane.

Khephren Thuram, Douglas Luiz e Cabal sono stati fortemente voluti da lui, il quale ha già le idee chiare su come organizzarli in mezzo al campo e chiedere loro risorse molto importanti per il campionato.

Nico Gonzalez nel mirino

Va detto che l’allenatore non vuole brutti scherzi e farà di tutto affinché il prossimo campionato sia ricco di soddisfazioni, soprattutto per il bene dei tifosi, che non hanno mai mollato nemmeno un briciolo di supporto per restare accanto alla squadra in questi anni difficili. Ora però va detto qualcosa di molto importante: sembra proprio che sia in dirittura d’arrivo un attaccante davvero molto forte che potrebbe dare gioia e soddisfazioni ai tifosi. Non stiamo parlando di Domenico Berardi, il quale deve ancora smaltire un infortunio che lo tiene fuori dai campi già da un bel po’, ma parliamo di un altro calciatore che negli ultimi anni ha fatto le fortune della Fiorentina in Serie A.

Stiamo parlando di Nico González, come riportato da calciomercato.com. Il bomber potrebbe essere sulla lista dei partenti, in quanto la società toscana avrebbe bisogno di monetizzare soprattutto dopo l’acquisto di Andrea Colpani e Moise Kean. Considerando che quest’ultimo è stato acquistato dalla Juventus, per l’attaccante argentino potrebbero fare uno sconto e venire incontro. Nelle prossime ore ne sapremo di più.