Gasperini stavolta ha fallito: Touré scartato | Al suo posto arriva un altro crack dalla Serie A

Il tecnico dei bergamaschi è arrivato ad una conclusione: vuole a tutti i costi il top player. Solo con lui la Champions sarà da paura.

Gian Piero Gasperini sta vivendo una seconda giovinezza poiché insieme alla sua Atalanta si sta togliendo diverse soddisfazioni, non solo in Italia ma soprattutto in Europa, guardando i risultati dell’ultimo campionato.

La squadra orobica, infatti, è riuscita in un’impresa mai accaduta prima, ovvero quella di trionfare in Europa League, superando la concorrenza e lasciando al palo squadre blasonate come Milan e Roma che speravano nel successo europeo.

Ora però va detto che i bergamaschi stanno guardando con grande attenzione al nuovo campionato e alla coppa europea che dovranno disputare. Fra questi tantissimi impegni stagionali, non sarebbe da dimenticare anche il match di Supercoppa europea che vedrà i ragazzi di Gasp affrontare i blancos del Real Madrid.

La squadra, allenata con maestria da Carlo Ancelotti, è pronta a portare a casa l’ennesimo trofeo, ma questa volta di fronte si ritroverà l’entusiasmo e la grinta dei calciatori bergamaschi che non vogliono assolutamente lasciare nemmeno un centimetro di quanto di buono fatto fino ad ora.

Tutti pazzi per Koop

A tal riguardo, va detto che Gasperini sa bene che non potrà contare molto probabilmente su tutti i suoi talenti per il prossimo campionato. Gli eroi dell’Europa dello scorso anno non sono destinati ad essere tutti riconfermati.

In modo particolare, sarebbe opportuno parlare di un giocatore che continua a fare faville. Il suo valore di mercato è lievitato a 60 milioni di euro e la società dei Percassi non fanno sconti. Stiamo parlando dell’olandese Teun Koopmeiners, che ha tantissimi estimatori non solo in Europa, ma anche in Italia, dove Juventus e Napoli sono in prima fila.

Tourè ai saluti

I bianconeri di Thiago Motta farebbero di tutto per accaparrarsi le sue doti tecniche, soprattutto in seguito alla partenza di Matias Soulé e alla probabile cessione di Federico Chiesa. In realtà, però, sembra che l’Atalanta abbia già trovato un giocatore ideale per gli schemi di Gasperini. El Bilal Tourè non sembra essere tra le prime scelte dell’allenatore dei bergamaschi. Per questo motivo, le idee dei nerazzurri si sarebbero spostate inesorabilmente su un campioncino che milita tuttora in Serie A.

Parliamo dell’argentino Nico Gonzalez, che potrebbe ritrovarsi fuori dai piani del nuovo allenatore Raffaele Palladino. A quel punto potrebbe giungere a Bergamo con la consapevolezza di giocare in una squadra ambiziosa e con il vizio dell’Europa.