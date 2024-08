Lecce, ritorno a casa che commuove tutti: ‘Chiudi la carriera con noi’ | Da campione d’Italia alla lotta salvezza

La zampata di Corvino colpisce ancora. Ritorna il figliol prodigo tanto atteso dopo diversi anni: i tifosi sono al settimo cielo.

Tra le squadre più sorprendenti della Serie A, sarebbe opportuno parlare anche del Lecce, che nelle ultime due stagioni era sempre data per spacciata e pronta a lottare per non retrocedere in Serie B.

Certamente, gli ultimi due campionati hanno dimostrato come la società sia estremamente solida grazie anche a una dirigenza che negli anni sta lavorando per garantire ai tifosi solidità e, soprattutto, grande soddisfazione.

Alla base di questo grande successo non si può non menzionare il responsabile della dirigenza sportiva della squadra, ovvero Pantaleo Corvino. Un nome, una garanzia, potremmo dire, anche perché il suo immenso talento e la sua grande capacità di scovare giovani talenti in tutto il mondo lo rendono tra i più in gamba sotto questo punto di vista.

In gergo sportivo potremmo definirlo una vecchia volpe, anche perché si ritrova a essere estremamente duttile e mai scontato. Volendo parlare degli ultimi grandi talenti che ha portato in Salento, sarebbe lecito evidenziare alcuni calciatori come il centrocampista Morten Blom Due Hjulmand, che sembrava essere in procinto di finire a Napoli per poi accettare l’offerta del Sporting Lisbona, in Portogallo.

Come se non bastasse, negli ultimi anni è riuscito anche a portare avanti altre trattative importanti che hanno reso gloria ad alcuni giocatori di alto calibro come il bomber Nikola Krstović. Quest’ultimo, sin dalla scorsa stagione, si è dimostrato un vero osso duro e abile uomo d’area di rigore.

L’arrivo di Gaspar

Quest’anno da lui ci si aspetta che vada in doppia cifra e possa regalare gioia e soddisfazione non solo ai tifosi ma anche ai fantallenatori che hanno scommesso su di lui al fantacalcio. Ora però sembra che ci sia un nuovo gioiellino portato in Salento pronto a stupire davvero tutti.

Parliamo del forte difensore centrale Gaspar, che è destinato a fare coppia fissa con il leader della retroguardia Federico Baschirotto. Inoltre, sembra che un altro grande nome stia per firmare un contratto con i salentini e ritornare lì dove tutto è iniziato diversi anni fa. Ma di chi stiamo parlando?

Cuadrado più che un sogno

Trattasi del forte calciatore colombiano Juan Cuadrado, che, dopo tanti anni alla Juventus e l’ultimo poco redditizio all’Inter, potrebbe trovare proprio nella città che lo ha lanciato nel calcio che conta in Italia un luogo dove risollevarsi dopo le ultime stagioni poco brillanti. Stando a quanto riportato da interlive.it, ci sarebbe da battere la concorrenza dell’Udinese.

Qualora il suo ritorno dovesse essere una cosa fattibile, i tifosi gioirebbero esaltando sempre di più le grandi doti di Pantaleo Corvino, che non si smentisce mai. Nei prossimi giorni scopriremo se ciò sarà possibile oppure no.