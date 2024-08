Adli ha deciso: ‘Me ne vado anche io’ | Il francese sblocca il mercato a centrocampo del Milan

L’ex pupillo di Pioli è destinato alla cessione. Tale sacrificio porta in rossonero un vero top player: ecco il regalo di Cardinale.

Una delle società italiane che deve dimostrare di essere tornata grande è sicuramente il Milan del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non vuole assolutamente fare brutte figure nella sua seconda esperienza in Italia.

Ricordiamo infatti che diversi anni fa, si è ritrovato a ricoprire il ruolo di tecnico della Roma con discreti risultati. Ora, però, vuole assolutamente mettersi in mostra con la squadra e dare prova che, oltre ad essere un allenatore estremamente preparato, ha anche tante doti e qualità dalla sua parte.

Il suo estro e la sua grande capacità come tecnico esperto lo rendono sicuramente tra i più apprezzati della categoria. Infatti, il suo modus operandi sembra essere perfetto per la squadra rossonera, che spera di aver trovato in lui la nuova guida e il mentore di cui si aveva bisogno per tornare ad essere grandi.

Chiaramente, con questa opportunità si cela anche la possibilità di poter intervenire ancora di più sul mercato per regalare giocatori importanti alla squadra. Tra questi, sarebbe opportuno parlare di un calciatore che sembra essere sempre più orientato alla cessione.

Un Milan da riscrivere

Parliamo di un ex pupillo di Stefano Pioli, ovvero Adli, che con ogni probabilità è destinato a lasciare Milano quasi sacrificandosi per dare luce e soddisfazione alla nuova squadra che sta nascendo. Consideriamo che il grande acquisto del Milan è già arrivato e parliamo del centravanti spagnolo Álvaro Morata, fresco di titolo di campione d’Europa con la sua Nazionale.

Quest’ultimo, dopo l’esperienza con la Juventus, torna in Italia con la consapevolezza di chi vuole vincere non solo in campionato, ma anche nelle due coppe. Ora, però, sarebbe lecito ricollegarsi al centrocampista che sembra essere destinato alla cessione.

Adli pronto al sacrificio

Con la sua eventuale partenza dobbiamo anche parlare di chi potrebbe subentrare al suo posto, ovvero il calciatore dell’Udinese Lazar Samardžić. A questo punto, un’ipotesi di scambio fra le due squadre con un esborso economico a favore dei friulani non è da escludere.

Il calciatore è stato seguito in passato anche da altre società come Inter, Napoli e Lazio. I rossoneri, però, sembrano avere una corsia preferenziale e regalarlo al più presto al nuovo tecnico portoghese. Fonseca saprebbe già come utilizzarlo nella sua formazione tipo.