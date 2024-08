Almeno due mesi di stop, rottura della caviglia: la Juve torna immediatamente sul mercato | Ecco il sostituto

Altra tegola durante un’amichevole estiva, caviglia rotta e almeno due mesi di stop: la Juventus è costretta ad intervenire sul mercato

L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus aveva fatto presagire che il club fosse pronto ad attuare una rivoluzione che stravolgesse tutta la rosa ed è ciò di cui si sta quotidianamente occupando Cristiano Giuntoli per garantire all’italo-brasiliano la miglior rosa possibile per la prossima stagione.

Quella bianconera sarà una squadra che cambierà totalmente sia per interpreti che dal punto di vista tattico. Il modulo utilizzato sarà un 4-3-3 o un 4-2-3-1 ma la particolarità è che ogni calciatore avrà un proprio compito da eseguire all’interno di uno schema basato sul movimento.

Una scelta per creare imprevedibilità agli avversari in fase offensiva, con la possibilità di ritrovarsi difensori goleador com’è stato per Calafiori al Bologna, e maggiore controllo in fase di non possesso tramite un pressing ben organizzato e che ha come obiettivo che venga recuperata prontamente la sfera di gioco.

Per attuare ciò l’ex allenatore dei rossoblù ha richiesto specificatamente dei calciatori che pian piano stanno arrivando alla corte della Vecchia Signora, soprattutto grazie alle cessioni che stanno generando un importante tesoretto da reinvestire nel mercato.

Mercato rivoluzionario

Hanno salutato la squadra più titolata in patria Alex Sandro e Adrien Rabiot per scadenza di contratto, Kaio Jorge al Cruzeiro e Kuni De Winter al Genoa per 8 milioni di euro ciascuno, Moise Kean alla Fiorentina per 13 milioni di euro, Matias Soulè per 30 milioni alla Roma e Irling Jr ed Enzo Barrenechea inseriti nell’affare Douglas Luiz.

Hanno acquistato il centrocampista brasiliano per 28 milioni di euro più i cartellini dell’inglese e dell’argentino, Michele Di Gregorio per 18 milioni dal Monza, Juan Cabal per 13 milioni dall’Hellas Verona e Khèphren Thuram dal Nizza per 20 milioni.

Tegola pesante

Non è finita qui, sono tanti altri gli obiettivi di mercato da concludere, ma prima va risolto il problema a centrocampo con Fabio Miretti che ha dato forfeit in allenamento a causa di un infortunio. Il centrocampista italiano ha rimediato una forte frattura alla caviglia che lo terrà fuori dal rettangolo verde di gioco per almeno due mesi, costringendo il club bianconero a trovare quanto prima un sostituto.

Il giocatore individuato è Jean-Claire Todibo, calciatore francese dal Nizza, seguito da tempo dalla Juventus che cerca un partner di Bremer. La particolarità di quest’atleta, oltre la stazza fisica e l’esperienza pur avendo solamente 24 anni, è la sua duttilità, con la possiblità di giocare sia difensore centrale che centrocampista, risolvendo entrambi i problemi. Le due parti sono da settimane in trattativa e sempre più vicine; i prossimi giorni potrebbero essere fondamentali per la fumata bianca e per vederlo già scendere in campo nella prima di campionato contro il Como.