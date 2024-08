Non c’è più niente da fare, decisione del tribunale arrivata: lo storico club è fallito | Zidane non ci crede

Uno storico club del calcio europeo è ufficialmente fallito, lacrime per Zidane che era particolarmente legato, arriva la sentenza definitiva

Ogni anno assistiamo a nobile decadute del calcio che sprofondano in categorie a loro non consone o a società che falliscono. In Italia è una prassi che la Lega sta cercando di combattere ma i paletti da rispettare sono rigidi e vanno rispettati. Pagamenti di stipendi con ritardo, fideiussioni non pervenute entro la data limite stabilita ed altre motivazioni provocano provvedimenti estremi.

In Italia anche squadre di grande prestigio come il Parma, la Fiorentina e il Napoli sono andati incontro a fallimenti e sono stati costretti a ripartire dalla C2 o dalla Serie D, fino al Chievo Verona che è stato grande protagonista in Serie A fino a poche stagioni fa e che è stato prelevato dalla leggenda Sergio Pellissier.

Ma episodi del genere non capitano solo nel nostro Paese e la più recente, avvenuta negli ultimi giorni, proviene da una Nazione confinante, la Francia.

Tifoserie che non hanno mai smesso di sostenere la propria formazione, a prescindere dal campionato che disputava ed è il caso anche di un club francese che è stato scosso da una grave crisi finanziaria.

L’ex squadra di Zidane è fallita, finisce una pagina indelebile del calcio transalpino

Si tratta del Bordeaux. Il club della Gironda aveva dovuto accettare la retrocessione d’ufficio in terza divisione e sperava nel tribunale del commercio per evitare la liquidazione totale. L’aspirante acquirente, Fenway Sports Group, il gruppo americano, già proprietario del Liverpool, ha definitivamente ritirato la sua offerta e la fine del club è arrivata.

Sei volte campione di Francia, l’ultima volta nell’annata 2008-09, ha partecipato più volte alle coppe europee e ha pure conquistato una Intertoto nel 1995. Hanno indossato la loro maglia campioni del calibro di Eric Cantona e Zinedine Zidane.

Un epilogo drammatico per un club storico del calcio francese ed europeo

Una notizia che ha fatto il giro del mondo dato il blasone della squadra transalpina. Reduce da due retrocessioni consecutive, nessuno si aspettava comunque un epilogo così tragico.

Il contratto dei giocatori sarà rescisso e saranno liberi di cambiare casacca da svincolati mentre ci sarà da capire se nasceranno un club con un nome diverso e da quale categoria ripartirà, con la speranza di una rapida risalita fino al massimo campionato francese.