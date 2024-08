‘Si è drogato in un video’: sanzione assurda in Premier League | Il club conferma e lo sospende

Un video sta facendo il giro del web, il club della Premier League vuole prendere provvedimenti e sospendere il proprio tesserato

I principali campionati europei sono iniziati questo fine settimana. Dopo poco più di un mese dalla conclusione degli Europei e della Coppa America, è ripreso il grande calcio con una stagione che sarà fitta di impegni data la nuova formula della Champions League e la prima edizione del Mondiale per club che si terrà a giugno 2025.

In Italia l’Inter parte favorito ai nastri di partenza data la conferma dello zoccolo duro dell’organico che ha vinto lo scorso campionato. Le rivali si sono rinforzate ma devono colmare un gap che è apparso molto importante. Il pareggio al debutto a Genova non mina le ambizioni di un bis per i nerazzurri.

Grande interesse nei confronti della Premier League, con lo strapotere del Manchester City di Pep Guardiola che sarà conteso da altre compagini che hanno in rosa assoluti top player, con stadi sempre pieni e un’atmosfera unica.

Tanti anche gli italiani protagonisti, dalla panchina al campo, con l’obiettivo di imporsi in un contesto diverso da quello del nostro Paese anche dal punto di vista tattico, con un’aggressività e un dinamismo maggiore. Curiosità per l’ambientamento di Riccardo Calafiori e per il rientro in campo dopo la squalifica per Tonali.

Una grave ingenuità coinvolge il talento della Premier, ora rischia grosso

Ha fatto scalpore nelle ultime ore un video che ha pubblicato sui propri social Yves Bissouma. Il 28enne dei biancoblu del Tottenham ha postato dei filmati in cui inala gas esilarante, una nuova droga che sta spopolando in Inghilterra, dichiarata illegale e con sanzioni fino a due anni di carcere oltre a una pesante multa.

Il centrocampista maliano è andato a festeggiare con alcuni amici al termine dell’ultimo test amichevole pre-campionato che ha visto gli Spurs affrontare il Bayern Monaco dell’ex Harry Kane ed è salito con alcuni amici all’interno di una limousine.

Le scuse del giocatore per quanto accaduto, le possibili sanzioni

Il giorno successivo Yves Bissouma si è scusato per quanto fatto assumendosi le responsabilità dell’accaduto dichiarando quanto segue: “Voglio scusarmi per questi video. È stata una grave mancanza di giudizio. Capisco quanto sia grave questa situazione e i rischi per la salute che comporta, e prendo molto seriamente la mia responsabilità come calciatore e modello di comportamento“.

Il Tottenham potrebbe punirlo e metterlo persino fuori rosa. Le scuse rischiano di non essere sufficienti. Il codice etico non è stato rispettato e l’immagine del club londinese è stato leso.