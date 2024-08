Marcos Alonso ha detto sì, è l’ultima avventura | Firma, contratto e presentazione allo stadio

Marcos Alonso ha scelto la sua nuova squadra, il terzino spagnolo continuerà la sua carriera in un club ricco di storia, tutto pronto per la firma

A 33 anni Marcos Alonso non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il terzino spagnolo era uno degli svincolati di lusso di questa sessione estiva. Era stato accostato all’Inter per rinforzare il reparto arretrato ma la dirigenza nerazzurra ha preferito investire su un giocatore di prospettiva, futuribile e che non pretendesse di avere un posto da titolare assicurato. Marotta ha definito l’accordo per l’argentino Tomas Palacios nel ruolo di vice Bastoni e come sostituto dell’infortunato Buchanan.

Alonso ha già militato in Italia con la maglia della Fiorentina dove ha fornito eccellenti prestazioni, con la propensione alla spinta sulla fascia e con un ottimo piede mostrato su calcio di punizione e con le conclusioni dalla distanza.

Carriera che è poi proseguita prima in Premier League e poi in Liga. Alonso ha indossato infatti le maglie del Chelsea e del Barcellona. Con i blaugrana ha perso progressivamente il posto ed è stato inevitabile non rinnovare il contratto.

Adesso, dopo varie ipotesi sul suo futuro, ha finalmente sciolto le riserve ed è in procinto di firmare per un club ricco di storia e dal tifo caloroso, pronto a sostenerlo nel corso di una stagione che si preannuncia impegnativa.

Alonso ha scelto la sua nuova squadra, riparte dal Celta Vigo

Marcos Alonso è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Lo spagnolo resta nel campionato del suo Paese e cercherà di dare il proprio contributo per salvare la sua nuova squadra.

Dovrà affrontare da avversario, stavolta, il Barcellona, tentando di respingere le folate degli esterni blaugrana, primo tra tutti il giovane Yamal, rivelazione dell’ultimo Europeo vinto dalle Furie rosse.

Alonso riparte dalla Liga, l’Inter ha preferito puntare su un difensore più giovane

Nessuna squadra di A ha voluto fare un’offerta concreta per Alonso che poteva essere un innesto interessante, soprattutto per i club che devono affrontare le competizioni europee, al fine di un ampio turnover che le partite ravvicinate renderà obbligato.

In realtà solo l’Inter lo aveva messo nella lista dei suoi possibili obiettivi, prima di cambiare strategia, anche con il consiglio di Oaktree. Il nuovo fondo americano si augura di concretizzare una ricca plusvalenza insieme a quella di Bisseck, destinato ad aumentare il valore del proprio cartellino.