‘Ti cambiamo con i giovani’, Mkhitaryan fatto fuori dalla nuova proprietà: c’è il sostituto | Classe 2002

Oaktree cambia politica, è arrivato il momento di puntare sui giovani: via il 36enne Mkhitaryan e dentro un classe 2002

Inizialmente i tifosi dell’Inter erano preoccupati per la nuova proprietà, sia perchè hanno dovuto dire addio alla famiglia Zhang che ha portata 7 trofei in quasi 8 anni di gestione sia perchè temevano che Oaktree lo considerasse unicamente come un investimento, ma il fondo statunitense ha fino ad ora dimostrato l’esatto opposto.

L’obiettivo degli americani è portare l’Inter sempre più in alto e fargli acquisire sempre più potere ed importanza. Anche se si vuole confermare il dominio recentemente avuto in Italia, ciò non basta più, bisogna allargare i propri orizzonti e arrivare sul tetto d’Europa.

Il club nerazzurro ha sfiorato ben due volte l’impresa, la prima nel 2020 perdendo la finale di Europa League contro il Siviglia di Julen Lopetegui e la seconda nel 2023 perdendo la finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Questa stagione non ci sono scuse, l’Inter è pronta a riportare la Coppa dalle grandi orecchie in Italia, che manca proprio dalla sua ultima vittoria nel 2010, ed ha tutte le carte in regola per farlo con uno degli organici più forti e completi attualmente in circolazione.

Puntare sui giovani

Mentre negli ultimi anni l’Inter si è sempre affidata a giocatori già con età avanzata per costruire la propria rosa, adesso ha intenzione di cambiare politica con la volontà di puntare sempre più nel corso degli anni sui giovani e renderli le fondamenta del futuro del club.

La dirigenza nerazzurra sta lavorando senza pausa ed ha già chiusa per due colpi di prospettiva dall’incredibile potenziale. Si tratta di due classe 2006, Luka Topalovic acquistato dall’Nk Domzale e Alex Perez del Real Betis.

Cambio generazionale

Dopo aver rafforzata la rosa con soli 13 milioni di euro acquistando Josep Martinez dal Genoa e Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli a parametro zero, il Biscione si prepara a chiudere il suo quarto rinforzo in questo calciomercato estivo, Luka Sucic.

Il classe 2002 ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con l’RB Salisburgo con la trattativa per il rinnovo che sembra essere in stallo permettendo all’Inter di inserirsi. Il croato è un centrocampista estremamente duttile, alto e dotato di un’ottima tecnica e capacità di inserimento, caratteristiche che il club nerazzurro reputa perfette da dimostrare nel suo centrocampo. Rappresenterebbe il sostituto perfetto di Henrikh Mkhitaryan che la prossima stagione compirà 36 anni e avrà il suo ultimo anno di contratto, dando il via ai primi risultati del doveroso cambio generazionale da effettuare in squadra.