‘Esclusi dal Mondiale per club’: la FIFA piomba sull’Inter | Estromessi per il 2025

Provvedimento in vista per l’Inter, il club deve risolvere un problema che riguarda alcuni tesserati, rischiano di non partecipare al Mondiale per club

L’Inter si appresta a iniziare una stagione che sarà molto lunga ed estenuante. I nerazzurri hanno intenzione di onorare tutti gli impegni che la vedranno protagonista, a cominciare dalla Serie A, con l’obiettivo di bissare il titolo conquistato con largo anticipo e con merito nel campionato precedente. La concorrenza dovrebbe essere più agguerrita, con la nuova Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte pronte a spodestare dal trono il club lombardo.

Un’annata che può vedere l’Inter disputare fino a 60 partite se dovesse andare in fondo ad ogni competizione. Ad aggiungersi a un calendario già fitto, con due gare quasi ogni settimana, ci sarà la prima edizione del Mondiale per club, previsto per il prossimo giugno.

L’Inter, insieme al Milan e alla Juventus, parteciperà ma nell’ultimo mese di questa sessione estiva il direttore sportivo Beppe Marotta deve risolvere una grana di non poco conto, rinnovare i contratti in scadenza a giugno 2025.

A meno di proroghe speciali, chi non rinnoverà non potrà essere convocato per la competizione in questione e sono ben sei i tesserati attualmente tra le fila dell’Inter a dover trovare un accordo per proseguire la propria storia in nerazzurro.

Dumfries medita se rinnovare o meno il contratto con l’Inter

Il primo è Denzel Dumfries, vicino al rinnovo con un aumento di stipendio a 4 milioni, contro i 2,5 attuali, per 3 o 4 anni. L’olandese non ha ancora dato l’okay e sta valutando se rescindere o meno date le sirene provenienti dalla Premier League.

I contatti con il suo entourage sono costanti nelle ultime ore ma non c’è una risposta netta. In viale Liberazione dovranno scegliere se andare a scadenza oppure se procedere con una cessione immediata.

Chi sono i giocatori in scadenza nel 2025, devono rinnovare per poter disputare il Mondiale per club

Dovranno rinnovare anche i difensori Francesco Acerbi, De Vrij, Mattia Darmian, il portiere Di Gennaro e il centravanti Marko Arnautovic, con quest’ultima in uscita di fronte a un’offerta di almeno 10 milioni.

L’intenzione della società sembra quella di prendere una decisione a stagione in corso, tenuto conto, da un lato, delle esigenze di ringiovanire la rosa e di individuare sostituti adeguati ma il Mondiale per club rischia di far cambiare i piani, costringendo Marotta ad anticipare i tempi di una scelta.