A Udine richiamano la leggenda a casa: ritorno commovente | Il giocatore ha preso casa in città

Torna a giocare nell’Udinese un giocatore che ha fatto grandi cose con la maglia dei bianconeri, i tifosi friulani pronti ad accoglierlo con entusiasmo

L’Udinese ha iniziato la preparazione in vista della nuova stagione. Un’annata complicata quella trascorsa per i bianconeri che hanno rischiato di retrocedere in B e che si sono salvati nei minuti finali dell’ultima giornata di campionato nello scontro diretto disputatosi a Frosinone, con i ciociari che hanno avuto la peggio.

Nuova guida tecnica per i friulani che hanno l’obiettivo di soffrire meno e chiudere la pratica salvezza con un maggiore anticipo. Sono lontani i tempi in cui il club era ai vertici del calcio in Italia, con un ridimensionamento che prosegue da diverse stagioni.

La società si era fatta notare per la capacità di scovare nell’Est Europa e in Sud America dei giovani di talento che a Udine riuscivano ad adattarsi subito al calcio italiano, contribuendo a raggiungere risultati importanti.

Uno di questi potrebbe tornare in Friuli per chiudere la carriera, il giusto tributo a una piazza che lo ha accolto quando ancora era un emergente e lo ha trasformato in un top player di caratura europea.

L’Udinese è vicina ad accogliere di nuovo un talento che ha fatto grandi cose in Friuli

Questo è Alexis Sanchez che non ha rinnovato il contratto che lo legava all’Inter e che sta valutando di firmare per l’Udinese, con i contatti avviati tra l’entourage della stella cilena e il club bianconero.

Le distanze in merito alla parte economica del contratto sarebbero state quasi azzerate, con il giocatore che preferirebbe restare in Italia, rifiutando di trasferirsi in Francia dove aveva ricevuto un interessamento da parte del Lille e del Marsiglia che disputeranno le competizioni europee a differenza dell’Udinese.

Una scelta di cuore per Alexis, trapela ottimismo per la chiusura dell’operazione

Si tratterebbe quindi di una scelta di cuore da parte di Alexis che avrebbe la chance di terminare una carriera importante con la maglia di un club che lo ha fatto crescere e con cui ha mostrato le giocate migliori.

Il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino ha dichiarato riguardo alla trattativa: “Alexis è un sogno, lo abbiamo già detto in altre occasioni e lo ha ribadito anche Gino Pozzo. Siamo qui pronti ad accoglierlo se matureranno le giuste condizioni, se sarà convinto di tornare. Desideriamo coltivare i sogni dei nostri tifosi, ci pensiamo anche noi“.