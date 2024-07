‘Carboni non basta, ne devi vendere un altro’: Oaktree sgrida Marotta | Per il colpo in attacco servono 40 milioni

Il sacrificio di Carboni non basta per arrivare a chiudere per l’obiettivo in entrata in attacco per l’Inter, Marotta deve cedere un altro giocatore

L’Inter è a un passo dal lasciar partire Valentin Carboni in direzione Marsiglia. Il club francese rinforza il reparto offensivo anche con la stellina argentina che si unisce al colpo Greenwood ufficializzato a metà luglio. La trattativa è in fase avanzata e Roberto De Zerbi potrebbe avere a disposizione anche il classe 2005, vincitore dell’ultima Coppa America.

Le due società hanno trovato la formula per venire incontro alle rispettive esigenze: prestito oneroso con diritto di riscatto per un’operazione complessiva che andrà a sfiorare i 40 milioni di euro.

I nerazzurri conserveranno comunque il controllo del giocatore e avranno perciò un contro-riscatto a cifre leggermente più alte, bissando così il prestito dell’ultima stagione al Monza e avendo la priorità di decidere il futuro di un potenziale top player.

In Ligue 1 potrà continuare il suo percorso di crescita, con maggiori chance di titolarità rispetto a quante ne avrebbe avute a Milano, dove Inzaghi lo vedeva come quinto in un attacco che si è rinforzato con l’innesto di Taremi.

Carboni non basta per sistemare l’attacco dell’Inter, Marotta ha un problema da risolvere

L’Inter intasca un piccolo tesoretto, ma ancora non basta per dare l’assalto ad Albert Gudmundsson che rimane l’oggetto dei desideri di Simone Inzaghi per completare il reparto offensivo, dopo un’ottima prima stagione in Serie A, conclusa con la doppia cifra e giocate importanti.

La dirigenza di Viale della Liberazione, prima di sferrare l’offensiva per l’islandese del Genoa, dovrà innanzitutto piazzare l’esubero Joaquin Correa, con l’ipotesi di un ritorno alla Lazio, e trovare una sistemazione anche per Marko Arnautovic.

La partenza di Correa ed Arnautovic permetterà di dare l’assalto a Gudmundsson

Tra l’incasso dei cartellini e il risparmio sugli ingaggi, la cessione delle due punte permette al duo Marotta-Ausilio di avere a disposizione circa 25 milioni e avvicinarsi così alla richiesta da 30 da parte del Genoa per lasciar partire l’islandese.

Una corsa contro il tempo per i campioni d’Italia che vorrebbero anticipare la Juventus che ha già soffiato pochi giorni fa Juan Cabal e nella sessione invernale Tiago Djalò. Altro scontro di mercato all’orizzonte tra i due club rivali che proveranno a lottare di nuovo per lo Scudetto anche nel prossimo campionato dopo che i nerazzurri hanno dominato il precedente.